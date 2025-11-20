Мир
12:07, 20 ноября 2025Мир

Лавров преподал урок истории для стран Запада

Лавров: Запад стремится забыть уроки Нюрнберга и Второй мировой войны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Страны Запада стремятся забыть уроки, извлеченные из Нюрнбергского процесса и событий Второй мировой войны, и предпринимают попытки переписать историю. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в своем обращении для Международного научно-практического форума «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет», передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Предпринимаются циничные попытки переписать историю, умалить решающую роль народов Советского Союза и Красной Армии в разгроме гитлеровской Германии, оправдать нацистов и их подручных, поставить знак равенства между оккупантами и освободителями», — сказал дипломат.

В качестве примера Лавров привел ситуацию на Украине, где по итогам поддержанного НАТО государственного переворота 2014 года страной стали руководить «силы, одержимые ненавистью ко всему, что связано с Россией».

При этом дипломат подчеркнул, что одним из главных приоритетов России является системная работа по продвижению исторической правды, а также адекватная международно-правовая оценка преступлений нацистов против граждан СССР в годы Великой Отечественной войны.

16 ноября глава российского МИД заявил, что принципы Нюрнбергского процесса подвергаются сомнению в современной Европе.

