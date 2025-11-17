«Покаяние уже мало что значит». Лавров обвинил Германию в отходе от принципов Нюрнбергского процесса и шокировал немцев

Слова Лаврова о Нюрнбергском трибунале вызвали возмущение у немцев

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил западные страны, в частности, Германию в нарушении принципов Нюрнбергского процесса, запретившего нацистскую идеологию. Своими заявлениями он возмутил немцев.

Лавров считает, что Германия ведет себя так, будто никому ничего не должна и ее прошлое не имеет никакого значения, передает АБН24 в пересказе статьи издания News.de. «Германия прошла через процесс денацификации и покаяния. К сожалению, (…) у нас есть ощущение, что это покаяние уже мало что значит», — сказал дипломат.

Немецкое издание сообщило, что министр иностранных дел России шокировал своими обвинениями.

Запад обвинили в замалчивании информации о Нюрнбергском процессе

Нюрнбергский процесс почти исчез из общественной дискуссии в странах Запада, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он также отметил, что процесс охватывал широкий спектр преступлений нацистов, поэтому его неудобно упоминать в контексте современной политики.

Причина замалчивания информации о Нюрнбергском процессе, по словам Пушкова, заключается в том, что многие либеральные политики в Европе — потомки нацистов или коллаборационистов. «Одна из причин, как мне представляется, состоит в том, что многие из нынешних ведущих либеральных политиков удивительным образом оказались детьми бывших либо нацистов, либо тех, кто сотрудничал с нацистами», — сказал он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что предки-нацисты были, в частности, у канцлера Германии Фридриха Мерца. Кроме того, таких предков имеют бывший министр иностранных дел Германии и действующий председатель 80-й Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Анналена Бербок, бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили, глава Ми-6 Блейз Метревели и экс-вице-премьер Канады Христя Фриланд. Последнюю Захарова называла внучкой гитлеровского приспешника.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Путин обвинил Запад в игнорировании вердиктов Нюрнбергского трибунала

Президент России Владимир Путин отметил, что в ряде западных стран откровенно игнорируют вердикты Нюрнбергского трибунала. «В основе таких опасных тенденций — нежелание вспоминать о прямой вине предшественников нынешних западных элит за развязанную ими мировую войну, стремление вымарать позорные страницы из своей истории, намерение поощрять реваншизм и неонацизм. Историческая правда фальсифицируется и замалчивается в угоду политической конъюнктуре», — отметил он.

16 ноября глава российского МИД рассказал, что в Нюрнбергском трибунале были сформулированы принципы, которые легли в основу современного международного права. Основное значение процесса заключается в установлении отсутствия срока давности для преступлений, совершенных против человечества, геноцида и военных преступлений. Однако эти принципы нередко подвергаются сомнению в современной Европе, добавил Лавров.