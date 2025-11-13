МИД опубликовал интервью Лаврова, не выпущенное итальянской Corriere della Sera

Министерство иностранных дел (МИД) России опубликовало полное интервью главы ведомства Сергея Лаврова итальянской газете Corriere della Sera, которое зарубежное СМИ отказалось выпускать.

Текст размещен на официальном сайте МИД 13 ноября. «Ответы министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова на вопросы итальянской газеты "Коррьера делла Сера", которые издание отказалось публиковать в полном виде без сокращений и цензуры», — следует из заголовка.

Почему итальянское СМИ отказалось публиковать интервью?

Известно, что российский МИД предложил Corriere della Sera — одной из ведущих газет Италии — взять эксклюзивное интервью у Лаврова из-за увеличения в последние месяцы в СМИ этой страны «и без того большого количества фейков о России — чтобы хоть как-то остановить этот поток лжи».

Редакция издания с энтузиазмом согласилась и направила объемные вопросы, на каждый из которых руководитель ведомства дал исчерпывающий ответ. Отмечается, что «текст был подготовлен оперативно, но издание отказалось от размещения ответов Лаврова на свои же вопросы».

Нам «объясняли», что слова Лаврова «содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений, публикация которых привела бы к превышению разумных объемов» заявление МИД России

Министерство предложило опубликовать в газете сокращенную версию интервью, а полную версию разместить на сайте СМИ, но получило отказ. В МИД обратили внимание, что в отредактированной версии «все неудобные для официального Рима моменты редакция сознательно вымарала».

Считаем это вопиющей цензурой. Данный случай является наглядным примером того, как до итальянских граждан не доводят объективную информацию о ситуации вокруг Украины, сознательно вводят их в заблуждение

заявление МИД России

Лавров указал на русофобское остервенение в Европе

В интервью Corriere della Sera глава МИД назвал условие для контактов России и Европы.

Когда это русофобское остервенение — по-другому не скажешь — пройдет, мы будем открыты к контактам, к тому, чтобы послушать, как бывшие партнеры собираются вести дела с нами дальше

Сергей Лавров глава МИД России

Он подчеркнул, что конфронтация не была выбором Москвы, на нее пошли европейцы. Дипломат призвал их осознать пагубность подобного курса.

Также Лавров заявил, что инициатива президента России Владимира Путина о формировании новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии открыта и для Европы.

Она открыта для всех государств континента, включая его европейскую часть, но вести себя надо будет вежливо

Сергей Лавров глава МИД России

Лавров рассказал о влиянии подковерных докладов Трампу

Кроме того, руководитель российского внешнеполитического ведомства объяснил, почему не состоялся саммит с США в Будапеште. По его словам, американский президент Дональд Трамп получал подковерные доклады.

Откуда и от кого взялись подковерные доклады американскому лидеру, после чего он то ли перенес, то ли отменил будапештский саммит, мне неизвестно Сергей Лавров глава МИД России

Вместе с тем министр уточнил, что Москва по-прежнему готова провести саммит с Вашингтоном в Венгрии. Он добавил, что контакты по этому поводу продолжаются.

«Провести в Будапеште второй российско-американский саммит мы по-прежнему готовы, если он реально будет опираться на хорошо проработанные итоги Аляски», — пояснил спикер.

Лавров обратился к США

Также глава МИД выразил надежду, что американские власти воздержатся от действий, которые приведут к эскалации конфликта.

Рассчитываем, что в Вашингтоне возобладают здравый смысл и приверженность данной принципиальной позиции и там воздержатся от поступков, которые могут вывести конфликт на новый уровень эскалации Сергей Лавров глава МИД России

Он отметил, в Европе стремятся подорвать позицию администрации Трампа, которая изначально выступала за диалог и прислушивалась к России.