Лавров: РФ пойдет на контакт с Европой, когда пройдет русофобское остервенение

Россия пойдет с Европой на контакт, когда там пройдет «русофобское остервенение». Такое условие назвал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera. Издание отказалось публиковать этот материал, поэтому его на правах эксклюзива приводит ТАСС.

«Когда это русофобское остервенение — по-другому не скажешь — пройдет, мы будем открыты к контактам, к тому, чтобы послушать, как бывшие партнеры собираются вести дела с нами дальше», — сказал министр.

Он добавил, что потом Москва будет решать, каким образом поступит дальше. Лавров заявил, что конфронтация не была выбором России, на нее пошли европейцы. Им следует осознать пагубность подобного курса, подчеркнул глава МИД.

Министр также сообщил, что Москва по-прежнему готова провести российско-американский саммит в Будапеште, контакты между двумя странами продолжаются.