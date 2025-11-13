Лавров заявил о готовности России провести саммит в Будапеште

Лавров: Москва по-прежнему готова провести саммит России и США в Будапеште

Москва по-прежнему готова провести саммит России и США в Будапеште, контакты между двумя странами продолжаются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на неопубликованное интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Провести в Будапеште второй российско-американский саммит мы по-прежнему готовы, если он реально будет опираться на хорошо проработанные итоги Аляски», — подчеркнул министр.

Он отметил, что дата мероприятия не определена. Лавров добавил, что контакты с Вашингтоном продолжаются.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что саммит с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште не состоялся, так как на Украине продолжают идти боевые действия.