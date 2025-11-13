Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:17, 13 ноября 2025Мир

Лавров заявил о готовности России провести саммит в Будапеште

Лавров: Москва по-прежнему готова провести саммит России и США в Будапеште
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Москва по-прежнему готова провести саммит России и США в Будапеште, контакты между двумя странами продолжаются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на неопубликованное интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Провести в Будапеште второй российско-американский саммит мы по-прежнему готовы, если он реально будет опираться на хорошо проработанные итоги Аляски», — подчеркнул министр.

Он отметил, что дата мероприятия не определена. Лавров добавил, что контакты с Вашингтоном продолжаются.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что саммит с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште не состоялся, так как на Украине продолжают идти боевые действия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вместо процветающих городов — пустота». Жители Финляндии беднеют без россиян. Они требуют открыть границу для туристов

    В G7 захотели усилить давление на Россию из-за Украины

    Украина обратилась к США с просьбой помочь пережить зиму

    Обнаружение тайника пропавших в тайге Усольцевых с сотнями тысяч рублей объяснили

    Эмили Ратаковски без штанов снялась на снегоходе

    Токаев связал успехи России с Путиным

    В России уличили Украину в неспособности что-либо сделать в рамках переговоров

    Оценены шансы Овечкина провести худший сезон в карьере

    Лавров призвал США воздержаться от эскалации на Украине

    Лавров заявил об открытости для Европы иницативы Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости