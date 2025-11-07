Мир
Трамп раскрыл причину отмены саммита с Путиным в Будапеште

Трамп: Саммит с Путиным не состоялся, так как на Украине идут боевые действия
Виктория Кондратьева
Саммит с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште не состоялся, так как на Украине продолжают идти боевые действия. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме. Трансляцию ведет телеканал Fox.

«Если это [встреча] будет, то я был бы рад провести ее в Будапеште», — добавил он.

Глава Белого дома также отметил, что Орбан считает, что Вашингтон и Будапешт положат конец этому конфликту в не столь отдаленном будущем.

Ранее Орбан заявил Трампу, что Украине следует надеяться на чудо ради победы в конфликте над Россией. Уточняется, что американский лидер согласился с его мнением.

