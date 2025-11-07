Мир
Орбан посоветовал Украине надеяться на чудо

Орбан заявил Трампу, что Украине следует надеяться на чудо ради победы над РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Премьер-мнистр Венгрии Орбан заявил президенту США Дональду Трампу, что Украине следует надеяться на чудо ради победы в конфикте над Россией. Трансляцию встречи политиков в Белом доме ведет на YouTube телеканал Fox.

«Многие в Европе думают, что Украина сможет победить в этой войне на поле боя», — сказал глава венгерского правительства.

Глава Соединенных Штатов переспросил, уверен ли Орбан в поражении Украины. «Чудо может случиться», — ответил тот.

«Да, точно», — согласился Трамп.

Ранее Орбан приехал к Трампу в Белый дом. На вопрос журналистов, нужно ли Соединеным Штатам позволить Венгрии закупать российскую нефть, американский лидер назвал главу венгерского правительства «великим лидером».

