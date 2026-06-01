08:20, 1 июня 2026Экономика

В Армении спрогнозировали глубокий кризис в случае выхода из ЕАЭС

Экс-президент Армении Кочарян: Страна столкнется с кризисом в случае выхода из ЕАЭС
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Экономика Армении сильно зависит от рынков сбыта стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил бывший президент республики Роберт Кочарян, его слова приводит РИА Новости.

Выход Армении из ЕАЭС обернется разрывом тесных экономических связей с ближайшими партнерами, включая Россию, предупредил экс-глава республики. Следствием этого станет глубокий экономический кризис, констатировал Кочарян.

Если нынешние власти во главе с премьер-министром Николом Пашиняном сохранят свои позиции в парламенте (выборы состоятся 7 июня), добавил он, местную экономику будет ждать спад. «Экономика Армении окажется в глубоком кризисе», — резюмировал он.

Ранее о серьезных последствиях выхода постсоветской республики из ЕАЭС предупредил президент России Владимир Путин. При таком раскладе, полагает он, Армения потеряет порядка 14 процентов своего валового продукта. Выбор в пользу Евросоюза (ЕС), отметил Путин, также обернется для республики потерей ключевых рынков сбыта и существенным падением инвестиций. На этом фоне он призвал местные власти организовать референдум. Окончательный выбор внешнеполитического курса страны должны определить граждане республики, резюмировали в Кремле.

