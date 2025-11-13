Мир
00:49, 13 ноября 2025Мир

Лавров призвал США воздержаться от эскалации на Украине

Лавров: Россия надеется на отказ США от эскалации на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва надеется на отказ США от шагов, которые выведут украинский конфликт на новый уровень эскалации. Об этом написал ТАСС со ссылкой на интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать.

Лавров подчеркнул, что в Европе стремятся подорвать позицию администрации президента США Дональда Трампа, которая изначально выступала за диалог и прислушивалась к Москве.

«Рассчитываем, что в Вашингтоне возобладают здравый смысл и приверженность данной принципиальной позиции и там воздержатся от поступков, которые могут вывести конфликт на новый уровень эскалации», — призвал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна надеется на готовность Трампа помочь в урегулировании на Украине. До этого сам американский лидер заявил, что в этом вопросе достигнут значительный прогресс.

    Все новости