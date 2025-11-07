Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что в урегулировании конфликта на Украине достигнут значительный прогресс. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что мир на Украине пока не был достигнут. «Но думаю, добились значительного прогресса», — подчеркнул он на встрече с лидерами стран Центральной Азии.

Ранее спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил об интересе американского лидера к урегулированию на Украине. «Трамп сказал: "Это отлично. Как дела с Россией?" Я думаю, это тот, кого вы хотите в качестве верховного главнокомандующего. Меня это мотивирует тоже», — рассказал Уиткофф.

До этого Трамп заявил, что добьется завершения конфликта на Украине за «пару месяцев».