Уиткофф заявил об интересе Трампа к урегулированию на Украине

Спецпосланник Уиткофф: Трамп постоянно интересуется украинским урегулированием

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что американский лидер Дональд Трамп регулярно интересуется ситуацией с урегулированием конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

На мероприятии в рамках Американского бизнес-форума Уиткофф вспомнил, как позвонил Трампу и рассказал про сделку по Газе.

«Трамп сказал: "Это отлично. Как дела с Россией?" Я думаю, это тот, кого вы хотите в качестве верховного главнокомандующего. Меня это мотивирует тоже», — рассказал спецпосланник.

По словам Уиткоффа, у Трампа есть желание «починить все». «Мы не можем починить все, но мы постараемся», — заключил он.

3 ноября Трамп заявил, что добьется завершения конфликта на Украине за «пару месяцев». При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон пытается поддерживать конструктивные отношения и с Москвой, и с Киевом, поскольку американская сторона нацелена завершить кризис.

