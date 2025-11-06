Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:11, 6 ноября 2025Мир

Уиткофф заявил об интересе Трампа к урегулированию на Украине

Спецпосланник Уиткофф: Трамп постоянно интересуется украинским урегулированием
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЗавершение конфликта на Украине
Стив Уиткофф

Стив Уиткофф. Фото: Reuters

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что американский лидер Дональд Трамп регулярно интересуется ситуацией с урегулированием конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

На мероприятии в рамках Американского бизнес-форума Уиткофф вспомнил, как позвонил Трампу и рассказал про сделку по Газе.

«Трамп сказал: "Это отлично. Как дела с Россией?" Я думаю, это тот, кого вы хотите в качестве верховного главнокомандующего. Меня это мотивирует тоже», — рассказал спецпосланник.

По словам Уиткоффа, у Трампа есть желание «починить все». «Мы не можем починить все, но мы постараемся», — заключил он.

3 ноября Трамп заявил, что добьется завершения конфликта на Украине за «пару месяцев». При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон пытается поддерживать конструктивные отношения и с Москвой, и с Киевом, поскольку американская сторона нацелена завершить кризис.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не ждем, а готовимся». Российский военкор ответил на вопрос о сроках окончания СВО

    С матом уволенный российский чиновник ушел в отставку

    Украина ввела санкции против работающих в Арктике российских компаний

    Вице-спикер Госдумы рассказал о сроках рассмотрения инициативы о запрете продажи вейпов

    Стало известно о массовой сдаче в плен украинских солдат

    Казахстан присоединится к «Авраамовым соглашениям» по нормализации отношений с Израилем

    В США назвали одно из препятствий в урегулировании украинского конфликта

    Африканская страна решила проигнорировать критику Трампа

    Ольга Серябкина опубликовала фото в ультракоротких шортах

    В США раскрыли видение украинского урегулирования

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости