Лавров заявил об открытости для Европы иницативы Путина

Лавров: Инициатива Путина о безопасности в Евразии открыта для Европы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Инициатива российского президента Владимира Путина о формировании новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии открыта для Европы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на неопубликованное интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Дипломат напомнил, что Путин предложил сформировать новую архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии.

«Она открыта для всех государств континента, включая его европейскую часть, но вести себя надо будет вежливо», — добавил министр.

Также он рассказал, что РФ по-прежнему готова провести российско-американский саммит в Венгрии.

