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23:00, 13 июня 2026Россия

Зарубин показал неизвестные кадры встречи Путина со штурмовиками

Зарубин опубликовал неизвестные кадры встречи Путина со штурмовиками
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Репортер Павел Зарубин в Telegram-канале опубликовал неизвестные кадры встречи президента России Владимира Путина со штурмовиками.

Журналист показал фрагменты общения российского лидера с военнослужащими, анонсировав полную версию в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия».

На видео Путин уточняет у штурмовика, является ли он военнослужащим группировки «Днепр» и получает ответ «Так точно». Аналогичный ответ президент получил на вопрос: «Постепенно подбираетесь к Запорожью

Ранее Путин успокоил участника специальной военной операции (СВО), который начал волноваться, докладывая президенту, отметив, что «под пулями» военнослужащие волнуются меньше.

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