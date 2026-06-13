Зарубин показал неизвестные кадры встречи Путина со штурмовиками

Зарубин опубликовал неизвестные кадры встречи Путина со штурмовиками

Репортер Павел Зарубин в Telegram-канале опубликовал неизвестные кадры встречи президента России Владимира Путина со штурмовиками.

Журналист показал фрагменты общения российского лидера с военнослужащими, анонсировав полную версию в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия».

На видео Путин уточняет у штурмовика, является ли он военнослужащим группировки «Днепр» и получает ответ «Так точно». Аналогичный ответ президент получил на вопрос: «Постепенно подбираетесь к Запорожью?»

Ранее Путин успокоил участника специальной военной операции (СВО), который начал волноваться, докладывая президенту, отметив, что «под пулями» военнослужащие волнуются меньше.

