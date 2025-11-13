Мир
Лавров назвал причину отмену саммита с США в Будапеште

Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров объяснил, почему не состоялся запланированный саммит с США в Будапеште. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью в итальянской газете Corriere della Sera, которое не было опубликовано.

Лавров назвал причину отмену саммита с США в Будапеште и подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп получал подковерные доклады. «Откуда и от кого взялись подковерные доклады американскому лидеру, после чего он то ли перенес, то ли отменил будапештский саммит, мне неизвестно», — добавил он.

Министр также заявил, что Москва по-прежнему готова провести саммит России и США в Будапеште. «Провести в Будапеште второй российско-американский саммит мы по-прежнему готовы, если он реально будет опираться на хорошо проработанные итоги Аляски», — отметил Лавров.

