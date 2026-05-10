В российском городе начали проверку после обнаружения детей в заваленной мусором квартире

В Уфе начали проверку после обнаружения детей в заваленной мусором квартире

В Уфе начали проверку после обнаружения пятерых детей-маугли в заваленной мусором квартире. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

В российском ведомстве отметили, что детей от 3 до 15 лет уже изъяли и отправили в социальное учреждение. Сейчас оценивают, почему органы опеки вовремя не предотвратили беду.

До этого очевидцы рассказали, что мать получает пособие и сразу пропивает. По их данным, россиянка приводит в дом мужчин, те бьют детей, кормят объедками.

До этого в подвале жилого дома в Санкт-Петербурге были обнаружены трое детей-маугли, которые жили там вместе с отцом россиянином Артуром Талиповым. В подвале дети проживали в условиях антисанитарии, вся их одежда была испачкана краской.

Еще раньше ребенка-маугли обнаружили в Екатеринбурге. В квартире, где он жил, находились различные похоронные атрибуты.