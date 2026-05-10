Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:40, 10 мая 2026Россия

В российском городе начали проверку после обнаружения детей в заваленной мусором квартире

В Уфе начали проверку после обнаружения детей в заваленной мусором квартире
Майя Назарова

Фото: Andrei Dedovich / Shutterstock / Fotodom

В Уфе начали проверку после обнаружения пятерых детей-маугли в заваленной мусором квартире. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

В российском ведомстве отметили, что детей от 3 до 15 лет уже изъяли и отправили в социальное учреждение. Сейчас оценивают, почему органы опеки вовремя не предотвратили беду.

До этого очевидцы рассказали, что мать получает пособие и сразу пропивает. По их данным, россиянка приводит в дом мужчин, те бьют детей, кормят объедками.

До этого в подвале жилого дома в Санкт-Петербурге были обнаружены трое детей-маугли, которые жили там вместе с отцом россиянином Артуром Талиповым. В подвале дети проживали в условиях антисанитарии, вся их одежда была испачкана краской.

Еще раньше ребенка-маугли обнаружили в Екатеринбурге. В квартире, где он жил, находились различные похоронные атрибуты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Финляндии выступили с требованием к ЕС в отношении России

    В российском городе начали проверку после обнаружения детей в заваленной мусором квартире

    Врач объяснила причины необычного цвета и запаха выделений из интимной зоны у женщин

    В Пакистане при взрыве автомобиля погибли 15 человек

    Эстония призвала Украину держать свои беспилотники подальше

    Работу южных аэропортов России восстановили в полном объеме

    Чимаев обратился с важной просьбой к главе UFC после поражения

    Мерц назвал Россию угрозой для всей Европы

    Актриса из «Перевала Дятлова» сравнила Москву с Дели и Шанхаем

    Голландец описал впечатления от Брестской крепости фразой «гусиная кожа и камень в горле»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok