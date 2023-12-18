В России 13-летняя девочка прожила всю жизнь среди могильных крестов с кладбища

В Екатеринбурге девочка 13 лет прожила с принесенными с кладбища крестами

В Екатеринбурге 13-летняя россиянка прожила всю жизнь среди могильных крестов, которые были принесены в квартиру с кладбища. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По их информации, в квартире находились различные религиозные атрибуты, а также портрет Григория Распутина и огромный крест до потолка. Помимо того, семья не платила за коммунальные услуги, в связи с чем у них накопился долг почти в миллион рублей. Газ и электричество им отключили.

По словам соседей, хозяйка квартиры таскала домой кресты с кладбища и пасхальные яйца. 13-летняя девочка никогда не ходила в школу. На данный момент ребенка забрали сотрудники городского психоневрологического диспансера.

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