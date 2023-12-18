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20:21, 18 декабря 2023Россия

В России 13-летняя девочка прожила всю жизнь среди могильных крестов с кладбища

В Екатеринбурге девочка 13 лет прожила с принесенными с кладбища крестами

Фото: Anastasia Vlasova / Getty Images

В Екатеринбурге 13-летняя россиянка прожила всю жизнь среди могильных крестов, которые были принесены в квартиру с кладбища. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По их информации, в квартире находились различные религиозные атрибуты, а также портрет Григория Распутина и огромный крест до потолка. Помимо того, семья не платила за коммунальные услуги, в связи с чем у них накопился долг почти в миллион рублей. Газ и электричество им отключили.

По словам соседей, хозяйка квартиры таскала домой кресты с кладбища и пасхальные яйца. 13-летняя девочка никогда не ходила в школу. На данный момент ребенка забрали сотрудники городского психоневрологического диспансера.

Ранее в Сочи житель обнаружил большую группу спящих под пальмами детей-бродяг и снял их на видео. На кадрах видны спящие на газоне люди, большинство из них — дети. Они расположились на пледе, сделали из вещей подушки и укрылись одеялами. Среди спящих был грудной ребенок.

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      Никита Абрамов
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