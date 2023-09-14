В российском регионе нашли спящих под пальмами детей-бродяг и сняли их на видео

В Сочи житель снял на видео большую группу спящих под пальмами детей-бродяг

В Сочи житель обнаружил под пальмами большую группу спящих под пальмами детей-бродяг. Он снял это на видео, его публикует местный Telegram-канал «Сочи №1».

На кадрах видны спящие на газоне люди, большинство из них — дети. Они расположились на пледе, сделали из вещей подушки и укрылись одеялами. Рядом с местом их отдыха стоят несколько пар обуви и коляска. Среди спящих есть грудной ребенок.

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