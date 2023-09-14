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15:07, 14 сентября 2023Россия

В российском регионе нашли спящих под пальмами детей-бродяг и сняли их на видео

В Сочи житель снял на видео большую группу спящих под пальмами детей-бродяг

В Сочи житель обнаружил под пальмами большую группу спящих под пальмами детей-бродяг. Он снял это на видео, его публикует местный Telegram-канал «Сочи №1».

На кадрах видны спящие на газоне люди, большинство из них — дети. Они расположились на пледе, сделали из вещей подушки и укрылись одеялами. Рядом с местом их отдыха стоят несколько пар обуви и коляска. Среди спящих есть грудной ребенок.

На странице управления МВД по Краснодарскому краю во «ВКонтакте» подтвердили факт обнаружения группы бездомных, сообщается также, что полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства их жизни.

Ранее органы социальной защиты Тюмени выявили и изъяли из семьи 15-летнего подростка, которого мать почти не кормила и не выпускала из дома. Ребенок-маугли все время проводил в квартире на улице Полевой, практически не бывал на улице, никогда не ходил в школу, сильно отстает в развитии и нуждается в помощи психиатра.

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    Анастасия Шейкина
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