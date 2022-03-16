В российском городе нашли ребенка-маугли

Соцзащита в Тюмени изъяла из семьи подростка, который почти не ел и не выходил из дома

Органы социальной защиты Тюмени выявили и изъяли из семьи 15-летнего подростка, которого мать почти не кормила и не выпускала из дома. Об этом в среду, 16 марта, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской в своем Telegram-канале.

Мальчик все время сидел в квартире на улице Полевой, практически не гулял на улице, никогда не ходил в школу, сильно отстает в развитии и нуждается в помощи психиатра. Мать ребенка-маугли является безработной и ведет затворнический образ жизни. Чтобы попасть в квартиру, органам опеки пришлось просить о помощи сестру женщины: та уговорила ее открыть дверь.

Оказалось, что проблемы с психикой есть и у самой матери подростка. Объяснить соцкомиссии, почему ее сын не ходит в школу, она толком не смогла, но заявила, что бывший муж «применяет к ней насилие, а ребенка бьет злая свекровь, которая намеревается выселить ее с сыном из своей квартиры».

При этом мужчина на самом деле уже давно переехал в Москву и не общается с семьей. В итоге родителей ограничили в правах и дали им полгода для исправления.

В декабре 2021 года в Тюмени в одном из подъездов многоквартирного дома курьер нашел голую двухлетнюю девочку. Ее мать в это время была в состоянии алкогольного опьянения и спала. Полиция передала ребенка бабушке.