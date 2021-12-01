В подъезде российского города нашли голую двухлетнюю девочку

В одном из подъездов многоквартирного дома в городе Тюмени курьер нашел голую двухлетнюю девочку. Об инциденте сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

Квартира, в которой проживает ребенок, находилась в этом же подъезде. Девочка сама показала, где живет. Ее мать в это время была в состоянии алкогольного опьянения и спала.

На место прибыли сотрудники полиции, которые передали девочку бабушке. Мать ребенка привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских прав и поставили на профилактический учет.

Ранее сообщалось, что в Ростове Ярославской области горожане обратили внимание на мальчика-беспризорника, ходившего на улице в летней одежде при холодной погоде, чье поведение напоминало историю про Маугли. Пятилетний ребенок живет в неблагополучной семье — мать часто пьет, а он в одиночку ходит по улицам и катается на автобусах. В прошлом году мальчик выпал с балкона шестого этажа и попал в больницу.