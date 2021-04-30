В российском городе нашли ребенка-маугли

В городе Ростове Ярославской области горожане обратили внимание на мальчика-беспризорника ходившего на улице в летней одежде при холодной погоде, чье поведение напоминало историю про Маугли, сообщает 76.ru.

Издание рассказало, что пятилетний ребенок по имени Степан живет в неблагополучной семье — мать часто пьет, а он в одиночку ходит по улицам и катается на автобусах. Соседи рассказали, что условия в их квартире невыносимые — стоит отвратительный запах, нет туалета и ванны, бегают полчища тараканов, входная дверь помята.

Несколько раз жильцы видели, как ребенок моется в тазу. Кроме того, мальчик почти не умеет говорить. Помимо Степана в семье есть и младшая дочь. Соседи видели ее голышом ползающей по подъезду.

Также известно, что в прошлом году мальчик выпал с балкона шестого этажа и попал в больницу. Его мать привлекли к административной ответственности. При этом семья состояла на учете. Теперь после широкой огласки истории в соцсетях ребенком заинтересовались. Полиция передала его в социально-реабилитационный центр, а затем ребенка забрала бабушка. Однако соседи добавили, что мальчика уже отдавали к бабушке, но затем он возвращался к родителям.