Жители Подмосковья обнаружили жившего в лесу с мужчиной семилетнего мальчика

Следственный комитет (СК) начал проверку после обнаружения в подмосковном лесу семилетнего мальчика и мужчины, его предполагаемого отца, которые жили в самодельной хижине. Об этом сообщила старший помощник руководителя областного управления СК Ольга Врадий, передает РИА Новости.

По словам местных жителей, обнаруживших ребенка, он часто приходит из леса играть на детскую площадку. Выяснилось, что ребенок живет в лесу с 46-летним уроженцем Узбекистана. Одна из жительниц рассказала телеканалу «360», что поблизости расположен лагерь бездомных, которые живут в домах, «сложенных из каких-то остатков». Те обычно ходят по району с колясками и собаками. На опубликованных кадрах видно полуразрушенную постройку, стол из бетонных блоков, на котором лежит грязная посуда. На фоне слышен лай собак.

Телеканал также сообщил, что мать мальчика умерла весной 2020 года, а отец не может вернуться домой из-за пандемии. Мальчика он назвал своим сыном, он заботится о ребенке и отправляет его помыться и постирать одежду к знакомым.

Как выяснил СК, у мальчика и его предполагаемого отца нет документов, ребенок не учится в школе и не посещает врачей. Его передали полиции, а потом отправили в больницу. Как рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова, на его теле не обнаружили следов побоев. Следователи намерены осмотреть хижину, опросить мужчину, инспектора по делам несовершеннолетних и врача, осматривавшего ребенка. Проверку также проводят полиция и подмосковная прокуратура.

В сентябре в хуторе Восточный Ставропольского края в замусоренном доме нашли двух голых мальчиков-маугли. В доме не было ремонта и почти отсутствовала мебель, в комнате лежал мусор, а дети лежали на кровати с металлической сеткой, на которой был лишь плед. Матери предложили отправить сыновей в реабилитационный центр для несовершеннолетних, чтобы она могла привести жилье в порядок и подключить отопление.