Обнаруженные в замусоренном доме российские дети-маугли попали на видео

В Ставропольском крае следователи начали проверку после того, как в замусоренном доме нашли двух голых детей-маугли. Об этом сообщается на сайте краевого управления Следственного комитета.

Видеозапись с детьми опубликовал Telegram-канал «ЧП-Ставрополь», передает РЕН ТВ. На кадрах видно, что в доме нет ремонта и практически отсутствует мебель, в комнатах везде лежит мусор, помещения не убраны, а дети лежат на кровати с одной металлической сеткой, накрытой пледом — там нет матраса, подушек, одеял и постельного белья. В видео также показаны два мальчика без одежды.

Как пишет телеканал «Свое-ТВ», речь идет о семье, живущей в хуторе Восточный — матери и двух ее трехлетних сыновьях. В администрации Советского городского округа сообщили, что матери предложили временно передать мальчиков в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, чтобы она могла сделать дома ремонт, провести газ и подключить отопление. Там добавили, что у женщины есть еще трое старших детей — две дочери и сын. Их ранее передали в семью отца.

28 августа сообщалось, что жительницу Омской области будут судить за истязание приемных детей. Они жаловались, что опекунша в наказание лишала их еды, заставляла лежать под одеялом, а также била. Десятилетний мальчик рассказывал, что женщина однажды ударила его кулаком с крупными перстнями по голой груди, а в другой раз — с силой схватила за половой орган. По словам четырехлетней девочки, опекунша отправила ее в качестве наказания в баню и заставила сидеть в тазу с кипятком. Врачи выявили у детей травмы, которые могли стать результатом подобных действий.