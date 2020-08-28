Россиянку обвинили в истязании приемной дочери в тазу с кипятком

Жительницу Омской области Татьяну Михайлову обвинили в истязании приемных мальчиков и девочки. Детей изъяли из семьи, россиянка стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Михайлова с мужем взяла первую приемную дочь в 2007 году, в 2016-м супруги взяли под опеку сразу трех детей — на тот момент десятилетнего Игоря, восьмилетнего Дениса, четырехлетнюю Кристину (имена изменены). В 2020 году стало известно, что над детьми совершалось систематическое насилие, однако, по словам местных жителей, органы опеки, несмотря на проверки, не нашли нарушений.

Как рассказал мальчик по имени Игорь, Михайлова раздела его до трусов, после чего со всей силы ударила в грудь кулаком с крупными перстнями. В другой раз она с силой схватила его за половые органы, утверждает ребенок. Кристина рассказала, что опекунша решила наказать ее и завела в баню, где заставила сидеть в тазу с кипятком. Врачи выявили у детей травмы, которые могли быть получены после подобных действий, пишет «Комсомольская правда».

Издание сообщает, что детей также раздевали догола и заставляли по несколько часов стоять в углу в таком виде, несмотря на холод, и запрещали садиться. За нарушение приказа детей били по лодыжкам, у них остались ссадины и синяки. Михайлова также заставляла детей в течение нескольких часов неподвижно лежать днем на кровати, накрывшись с головой одеялом. Тех, кто не выдерживал и сбрасывал одеяло, заставляли делать все заново, не учитывая уже проведенное под наказанием время.

Детей отправили в другую приемную семью, Михайловой грозит реальный срок за истязание детей, однако она утверждает, что ее оклеветали. По словам женщины, Кристина сама села в таз с горячей водой. Она уверена, что таким образом дети добивались переезда к своему старшему брату в Сочи. На ее защиту встала сноха. Учительница школы, где учились приемные дети, рассказала, что они боялись упоминания опекуна. В Следственном комитете Омской области заявили, что следствию удалось собрать достаточно доказательств и в ближайшее время Михайлова предстанет перед судом.