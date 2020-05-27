Россиянка забила приемного ребенка-инвалида до смерти

В Екатеринбурге жительница до смерти забила приемного ребенка с инвалидностью. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По версии следствия, женщина била ребенка с февраля 2017-го по июль 2018 года. Следователи отмечают, что мальчик 2011 года рождения подвергался истязаниям «по малозначительным поводам, на почве возникшей к мальчику личной неприязни». В один из дней приемная мать нанесла ребенку черепно-мозговую травму, в результате которой мальчик скончался.

Женщину признали виновной по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и части 2 статьи 117 УК («Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего»). Ее приговорили к 12 годам колонии. Уголовное дело в отношении ее мужа расследуется отдельно в связи с имеющимся у него заболеванием.

Аналогичный случай произошел в начале года в Волгоградской области. Местная жительница в состоянии алкогольного опьянения в очередной раз жестоко избила приемного сына, которого они с мужем невзлюбили. В результате мальчик от полученных травм впал в кому и умер. Чтобы скрыть преступление, приемные родители убедили свою дочь, которая в силу возраста не подлежала привлечению к уголовной ответственности, взять вину на себя. Однако в ходе расследования их причастность к преступлению выяснилась, и женщина получила 18 лет лишения свободы, ее муж — 4 года колонии общего режима.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!