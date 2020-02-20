Забившая приемного сына до смерти россиянка села в тюрьму на 18 лет

Вологодский областной суд вынес приговор супругам Юлии и Евгению Блохиным за убийство и истязания шестилетнего приемного сына Степана Кукина. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Женщине назначено 18 лет лишения свободы, ее мужу — 4 года в колонии общего режима. Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных, признавших супругов виновными в смерти мальчика.

По данным следствия, Степан попал в приемную семью в апреле 2017 года, но новые родители его невзлюбили и на протяжении нескольких месяцев систематически избивали его.

10 августа 2018 года приемная мать в состоянии алкогольного опьянения в очередной раз жестоко избила мальчика. В результате Степан от полученных травм впал в кому. Чтобы скрыть преступление, Блохины убедили свою дочь, которая в силу возраста не подлежала привлечению к уголовной ответственности, взять вину на себя.

Степан скончался в больнице, не приходя в сознание.

В ходе расследования выводы экспертиз и допросы свидетелей опровергли версию о совершении убийства мальчика дочерью Блохиных. Следователи установили, что к преступлению причастны приемные родители. Им вменили убийство, истязание, оставление в опасности, а также неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

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