Отец российского мальчика-маугли высказался об избиении сына

Отец мальчика из Новороссийска, которого избитым нашли соседи, высказался о случившемся. Он выразил мнение, что мать ребенка нуждается в лечении. Видео с комментарием мужчины опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

По словам отца мальчика, мать его сына «нужно просто лечить, нужно ей в больницу обращаться». Мужчина заявил, что не предполагал, что с его сыном могло что-то происходить, хотя замечал синяки на теле ребенка.

«Это говорилось так, будто он падает, валяется, маленький. Подозревал, но я практически не был дома. Поздно приходил, то есть допоздна работал, рано уходил, мало видел. А когда жили вместе, этого не наблюдалось», — сказал отец мальчика.

Ранее в апреле сообщалось, что в затопленной квартире на улице Видова в Новороссийске соседи, которые пришли жаловаться на потоп, нашли шестилетнего избитого до полусмерти мальчика.

Ребенок находился дома один. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. На его теле также видны следы ушибов и синяки. Как сообщили в Следственном комитете по Краснодарскому краю, жильцы дома пожаловались в полицию на затопление 15 апреля, вода поступала из одной из квартир.

По предварительным данным СК, женщина периодически избивала сына и надолго оставляла одного в запертой квартире. Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК России («Истязание несовершеннолетнего»). Ребенка забрали у матери и госпитализировали.

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