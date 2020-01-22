В захламленной российской квартире обнаружили годовалого мальчика-«маугли»

На Сахалине спасатели и полицейские обнаружили в захламленной квартире годовалого мальчика-«маугли». Чтобы попасть в помещение, сотрудникам пришлось взламывать дверь, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Полицию и спасателей вызвали соседи, которые услышали детский плач. Внутри они обнаружили, что дома грязно, комнаты захламлены, однако бытовая техника везде новая. Взрослых в квартире не было.

Мать мальчика вскоре нашлась, свое отсутствие она объяснила походом в магазин. По ее словам, беспорядок учинили жильцы, которые снимали помещение. Она утверждала, что накануне они с сыном вернулись в квартиру, но она не успела убраться.

Органы опеки организовали проверку, ребенка поместили в больницу. У него не обнаружили травм и отклонений.

Ранее в Ростове-на-Дону соцработники проверили квартиру местной жительницы по сообщению ее сестры и обнаружили проживающего в условиях антисанитарии младенца. Судя по кадрам, снятым РЕН ТВ, в квартире практически нет мебели, стены ободраны, сантехника старая и грязная. Также отмечалось, что окно было открыто настежь, хотя температура на улице не превышала десяти градусов. Жилица квартиры утверждала, что сестра хочет отнять у нее жилье и снимает постановочные видео.

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