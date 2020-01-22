Россия
 
Последние новости
Путин разрешил тратить материнский капитал по-новому
«Газпрому» предсказали победу над США в Европе
Московская пенсионерка закрылась с внуком в квартире и пригрозила самоубийством
Москвичи отреагировали на снегопад фразой «Он существует, ребят!» 
Адвокат российского комика прокомментировал интерес полиции к его стендапу
Путин потребовал расширить рацион простых россиян
Раскрыта опасность популярных солнцезащитных кремов
Назван самый популярный оригинальный сериал на Netflix
Путин предложил закупать в школы местные продукты
Молдавия платила депутатскую зарплату объявленному в розыск мужу Жасмин
Новости партнеров

В захламленной российской квартире обнаружили годовалого мальчика-«маугли»

Перейти в «Мою Ленту»

На Сахалине спасатели и полицейские обнаружили в захламленной квартире годовалого мальчика-«маугли». Чтобы попасть в помещение, сотрудникам пришлось взламывать дверь, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Полицию и спасателей вызвали соседи, которые услышали детский плач. Внутри они обнаружили, что дома грязно, комнаты захламлены, однако бытовая техника везде новая. Взрослых в квартире не было.

Мать мальчика вскоре нашлась, свое отсутствие она объяснила походом в магазин. По ее словам, беспорядок учинили жильцы, которые снимали помещение. Она утверждала, что накануне они с сыном вернулись в квартиру, но она не успела убраться.

Органы опеки организовали проверку, ребенка поместили в больницу. У него не обнаружили травм и отклонений.

Ранее в Ростове-на-Дону соцработники проверили квартиру местной жительницы по сообщению ее сестры и обнаружили проживающего в условиях антисанитарии младенца. Судя по кадрам, снятым РЕН ТВ, в квартире практически нет мебели, стены ободраны, сантехника старая и грязная. Также отмечалось, что окно было открыто настежь, хотя температура на улице не превышала десяти градусов. Жилица квартиры утверждала, что сестра хочет отнять у нее жилье и снимает постановочные видео.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На Сахалине из захламленной квартиры спасли ребенка-маугли
В России опять нашли живущих в антисанитарии детей и оставили их с матерью
Двухлетний россиянин два дня просидел в квартире с телом отца
В Москве спасли девочку-маугли со вросшим в кожу крестиком
Другие материалы рубрики
Россия00:0120 января

«Я больше не могу терпеть эту боль. Мы же люди»

Российская семья мучительно умирает от редкой болезни. Почему врачам запрещают их лечить?
15:07Сегодня

Московская пенсионерка закрылась с внуком в квартире и пригрозила самоубийством

14:57Сегодня

Путин заявил о дополнительных миллиардах на гранты для регионов

14:50Сегодня

Путин предложил закупать в школы местные продукты

Россия00:1118 января
Лаврентий Берия с дочерью Иосифа Сталина Светланой

«Кто-то шепотом сказал: Сталин едет»

Берия, Сталин и 1937 год глазами свидетеля эпохи
14:31Сегодня

На всех пунктах пропуска в Россию усилили контроль из-за нового вируса из Китая

14:24Сегодня

Путин порассуждал о Жириновском и развел руками

14:19Сегодня

Путину показали новую детскую поликлинику

Россия00:0313 января

«Для начала нужен элементарный рост зарплаты»

Чего россияне ждут от жизни в 2020 году
14:19Сегодня

Клишас прокомментировал поправки к Конституции

14:09Сегодня

В российской скорой нашли просроченные лекарства

13:59Сегодня

Детский хор встретил Путина песней «Как хорошо, что ты кому-то нужен»

Россия
Московская пенсионерка закрылась с внуком в квартире и пригрозила самоубийством
«Я больше не могу терпеть эту боль. Мы же люди»
Российская семья мучительно умирает от редкой болезни. Почему врачам запрещают их лечить?
Путин заявил о дополнительных миллиардах на гранты для регионов
Пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком в хостеле
Люди прыгали по кипятку, но спаслись не все. Среди погибших в Перми есть ребенок
Путин предложил закупать в школы местные продукты
Лаврентий Берия с дочерью Иосифа Сталина Светланой«Кто-то шепотом сказал: Сталин едет»
Берия, Сталин и 1937 год глазами свидетеля эпохи
В захламленной российской квартире обнаружили годовалого мальчика-«маугли»
Все материалы
Мир
Health officers in full protective gear wait to cross a road near a wholesale poultry market in Hong Kong January 28, 2014. Hong Kong began culling 20,000 chickens and suspended imports of fresh poultry from mainland China for 21 days on Tuesday after the discovery of the H7N9 bird flu virus in a batch of live chicken from the southern province of Guangdong. REUTERS/Tyrone Siu (CHINA - Tags: HEALTH ENVIRONMENT SCIENCE TECHNOLOGY ANIMALS TPX IMAGES OF THE DAY) - GM1EA1S0YMZ01Китайская зараза
В мире появился новый смертельный коронавирус. Его уже назвали угрозой для россиян
Трамп рассказал о плане по борьбе со смертельным вирусом из Китая
«Это трудно, но весело»
Маленькая филиппинская деревня уходит под воду. Почему ее жители отказываются уезжать?
Президентом Греции впервые стала женщина
Кабус бен Саид Аль СаидАрабский чудотворец
Султан Омана сверг отца и променял роскошь на труд. За 50 лет он превратил колонию в богатую страну
Южная Корея выгнала солдата после смены пола
Кимы, бомбы и террор
Тайны Северной и Южной Кореи от Константина Асмолова
Все материалы
Бывший СССР
Внук Назарбаева заявил о попытках его убить
«Они расчищали себе путь огнем»
30 лет назад советские войска заняли Баку. Что стояло за операцией, которая унесла десятки жизней?
На Украине прислали повестку в армию 12-летнему школьнику
Алексей ГончарукПремьер-министр Украины ушел в отставку
Поводом стал скандал с прослушкой правительства
Минск отреагировал на информацию об ограничении въезда белорусам в США
«Я выбью из тебя веру»
Ожоги, изнасилования и пытки. Как белорусская милиция безнаказанно истязает людей
Генпрокурор Украины пожаловался на невозможность насильно кормить заключенных
Все материалы
Экономика
Путин потребовал расширить рацион простых россиян
Зеленое безумие
Человечество стремится спасти природу. Почему это может обвалить мировую экономику?
Tesla побила новый рекорд
Михаил МишустинПутин выбрал нового премьера
Правительство возглавит Михаил Мишустин. Что о нем известно
Россияне захотели получать деньги просто так
Приоткрыть завесу
Что будет с рублем, нефтью и кошельками россиян в 2020 году
Экономике России предсказали рост выше китайского
Все материалы
Силовые структуры
Подполковника МВД Казахстана убили в центре Петербурга
Колокольцев остался главой МВД России
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Заместитель генпрокурора России подал в отставку
Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
На его место придет генерал из Следственного комитета
ЕСПЧ зарегистрировал первую в России жалобу на бездействие МВД
«Тела убитых закапывали экскаватором»
Эта банда 10 лет терроризировала Забайкалье. Ее жестоких лидеров казнили свои же киллеры
Все материалы
Наука и техника
Рассекречены документы об освобождении Освенцима
Кадр из фильма «Союз спасения»«Мало кто верил, что царь решится их повесить»
Чего на самом деле добивались декабристы и почему они проиграли
Раскрыта загадка недоступной области черной дыры
«Понятия единого народа не существовало»
Союз с Россией помог Украине выжить. Но за это пришлось платить столетиями
В Internet Explorer нашли опасную уязвимость
«Время паниковать»
 
Назван легкий способ улучшить работу мозга
Все материалы
Спорт
Отправленный в аренду Кокорин продолжил тренироваться с «Зенитом»
Александра Трусова«У наших сегодня нет конкурентов»
Трусова, Щербакова или Косторная? Кто из российских фигуристов победит на чемпионате Европы
Игроки «Тоттенхэма» разочаровались в Моуринью
Битая десятка
Реванш «Ливерпуля» и массовый провал лидеров чемпионата — главные события тура АПЛ
Боец ММА рассказал о размахивавшем стволом в супермаркете Александре Емельяненко
Волчья тропа для Клоппа
На чем можно заработать в 24-м туре АПЛ
Американские баскетболисты устроили массовую драку во время матча
Все материалы
Культура
Назван самый популярный оригинальный сериал на Netflix
«Вся расцветает и дышит присущими ей ароматами»
Как гений русского авангарда навсегда изменил мировую фотографию
Россияне останутся без голливудских фильмов на майских праздниках
«Хотели бы отправиться всей съемочной группой в 1929-й»
Коммунисты, техно и секс-клубы: как выглядел Берлин до нацистов по версии Тома Тыквера
Бывшего главу «Грэмми» обвинили в изнасиловании певицы
«До нас шоу-бизнеса в России не было»
Кто и как создал на обломках СССР музыкальную индустрию и сделал ее интересной Западу
Умер участник групп Warzone и Kill Your Idols
Все материалы
Интернет и СМИ
Адвокат российского комика прокомментировал интерес полиции к его стендапу
«Более молодая и сексуальная версия меня»
Звезда TikTok заработал на фанатах миллионы и исчез. Чтобы вернуться, ему пришлось сменить личность
Иван Голунов потребовал извинений от государства
«Расширить границы женского удовольствия»
Аудиопорно завоевывает мир. Здесь свои правила, но России только предстоит их узнать
Продажу билетов на концерты Долгополова приостановили после запроса полиции
«Это кошмар. Нельзя этим оскорблять юмор»
Легендарные «Сам себе режиссер» и «Смехопанорама» закрылись. Как мы могли их смотреть?
Выпуск программы Малахова сняли с эфира
Все материалы
Ценности
Мужчина примерил утягивающее белье и поделился ощущениями
Немецкие страсти
БДСМ, пришельцы и полуголые невесты: как прошла неделя моды в Берлине
Бывшего российского кавээнщика выбрали лицом Gucci
Битва полов
Соблазнить мужчину и забыть о войне: зачем женщин заставили полюбить розовый цвет
Эмили Ратаковски поделилась откровенным фото в купальнике
Дать ремня
Как мужской аксессуар стал объектом желания модных женщин
Самая красивая женщина в мире вышла на подиум в пиджаке на голое тело
Все материалы
Путешествия
Артиста Black Star напоили снотворным в поезде на Украину
Фрагмент картины Игоря Пшеничного «Витус Беринг и Алексей Чириков в Петропавловске»Из Витуса в Ивана
Как великий путешественник пожертвовал жизнью ради открытия Русской Америки
Буянившую на борту самолета в Дубай россиянку усмирили скотчем
«Я отчетливо понимал, что нам крышка»
Как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство
Названы страны мечты российских туристов
«Я узнал, что такое настоящая буря»
Как россиянин очутился на Синае, встретил местную Клеопатру и отправился в пещеру смерти
В российском аэропорту у пассажирки заподозрили смертельный китайский вирус
Все материалы
Из жизни
Отец случайно подстрелил себя и четырехлетнего сына во время игры
«Они считают, что в России очень холодно и хорошие пенсии»
История россиянина, который переехал во Вьетнам и увидел его темную сторону
«Миссис Вселенная Классик» стала многодетная россиянка
«Быстрее уже невозможно»
В самой незаконной гонке США не дают призов. Но ради победы в ней сорвиголовы готовы рискнуть жизнью
На последнюю прогулку с умирающим псом пришли сотни человек
Елизавета II, Меган Маркл и Принц ГарриЕлизавета II определила будущее принца Гарри и Меган Маркл
Королевская семья дала паре время на переходный период. Что будет дальше?
Многодетный отец голыми руками задушил койота и спас сына от смерти
Все материалы
В России запатентовали «другую» Toyota Corolla
Забытые «Москвичи»
Внедорожники, спорткары и другие малоизвестные модели АЗЛК
Renault Duster оказался в дефиците в России
Дакар-2020 через объективы лучших раллийных фотографов
Главный внедорожный марафон планеты в самых ярких снимках
Названы цены на «красивые» номера в России
История Волги ГАЗ-3111
Двадцать лет назад начали выпускать российский бизнес-седан, который так и не «взлетел»
Datsun раскрыл стоимость обновленного седана on-DO для России
Все материалы
Дом
В России супруги сделали ремонт и умерли
Эстонский стыд
Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
Российского пенсионера переселили жить в автовагон
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
Митрополит РПЦ опроверг наличие недвижимости в Испании
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Налоговая признала бессилие в вопросе взыскания долгов с Петросяна и Степаненко
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы