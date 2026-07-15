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02:35, 15 июля 2026Мир

В Германии испугались необратимых изменений в «коалиции желающих»

Spiegel: В «коалиции желающих» остается все меньше стран, готовых помогать Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Teresa Suarez / Reuters

Страны «коалиции желающих» все больше сомневаются в военном успехе Украины и не хотят оказывать ей военную помощь. О необратимых изменениях среди союзников Киева пишет немецкое издание Der Spiegel.

«Многое из того, что происходит в Париже в эти дни, похоже, свидетельствует о том, что партнеры по коалиции в первую очередь сосредоточены на том, чтобы успокоить самих себя. Они поддерживают друг друга, потому что некоторые из них начинают колебаться», — указано в статье.

Отмечается, что все меньше и меньше европейских стран готовы помогать Украине, а среди государств Восточной Европы этот вопрос «вызывает особое отторжение». Газета подчеркивает, что с 2023 года число стран Евросоюза, фактически оказывающих Украине военную поддержку, упало с 21 до 14.

Ранее Германия неожиданно отказалась от участия в военных учениях «коалиции желающих» в Польше. Берлин объяснил свое решение тем, что учения отличаются «небольшим масштабом».

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