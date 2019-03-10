В Москве спасли девочку-маугли со вросшим в кожу крестиком

Спасатели и полицейские спасли из квартиры в доме на Ленинградском шоссе в Москве ребенка, оставленного там одного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Ребенка — пятилетнюю девочку — доставили в реанимацию. Мать ребенка, которая, по словам соседей, несколько дней отсутствовала дома, задержали, ее допрашивает следователь, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова; возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 2 стать 105 УК России (покушение на убийство). У девочки, по предварительной информации, отсутствуют социальные навыки, есть признаки анорексии, также на шее найдено вросшее в кожу украшение.

Источник в правоохранительных органах рассказал «Ленте.ру», что ребенок не разговаривает, а только издает звуки, хотя его речевой аппарат в порядке. Девочка не умеет самостоятельно одеваться, умываться и ходить в туалет, хотя в пятилетнем возрасте дети по нормам должны уметь это. Вросшее украшение, по словам источника, является крестиком на веревочке, который оказался закрыт тонким слоем кожи.

У ребенка тяжелая форма истощения, девочку осматривает консилиум врачей, рассказал «Ленте.ру» источник в медицинских кругах. Сейчас определяется тактика лечения. На первом этапе потребуется не менее двух недель, так как сглажены даже навыки жевания и глотания.

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