Силовые структуры
 
Последние новости
Зидан вернулся в «Реал»
Парень сделал предложение возлюбленной на глазах у толпы и схлопотал арест
Малоимущие пенсионеры ответили назвавшему их «тунеядцами и алкашами» депутату
Трамп попросил полмиллиарда долларов для борьбы с Россией
Трамп оправдался за оговорку про главу Apple
Устроившего взрыв в жилом доме россиянина отправили в психбольницу
Илон Маск отвел Украине главную роль в космонавтике СССР
Москва стала привлекательнее для туристов 
Спецназ ФСБ снова пошел на штурм отдела МВД
Новости партнеров

Мать девочки-маугли решили арестовать

Перейти в «Мою Ленту»

Следствие готовит ходатайство об аресте мамы пятилетней девочки-маугли, которая, предположительно, провела несколько дней одна в заваленной мусором квартире на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. Принципиальное согласие прокуратуры получено, сама женщина находится в изоляторе временного содержания и завтра будет доставлена в суд.

Мать остается единственной подозреваемой в деле «о покушении на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии». По версии следствия, она планировала лишить девочку жизни, доведя ее до истощения.

Также в столичном главке Следственного комитета (СК) России проводят проверку в отношении сотрудников территориального отдела МВД, в частности участковых уполномоченных и инспекторов по делам несовершеннолетних. По имеющейся информации, они несколько раз получали сообщения, в том числе от патрульных нарядов, о том, что ребенок остается в квартире один, в антисанитарных условиях, но должных мер не предпринимали.

«Уже допрошены сотрудники полиции, а также соседи. Сейчас следствие анализирует полученные данные. Их действиям, точнее, бездействию, будет дана принципиальная оценка», — заявили «Ленте.ру» в СК. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина, расследование взято на особый контроль в центральном аппарате.

Ранее мать девочки рассказала, почему оставила дочь без присмотра. По ее словам, она воспитывает ребенка одна и вынуждена оставлять ее «на непродолжительное время», чтобы ходить на работу и по делам. Также, по ее словам, у нее долги по кредиту и по коммунальным платежам, поэтому она хотела продать квартиру и временно жить со знакомым до тех пор, пока не приобретет новое жилье.

О том, что в одной из московских квартир нашли девочку-маугли, стало известно 10 марта. Соседи вызвали полицейских после того, как малышка долго плакала и кричала за дверью. Когда жилище вскрыли, оказалось, что внутри полная антисанитария, весь пол завален горами хлама и мусора, по кухне летают мухи, часть мебели сломана, окна и обои перемазаны грязью.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК).

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!
Предыстория: В Москве спасли девочку-маугли со вросшим в кожу крестиком
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мать объяснила нахождение девочки-маугли одной в квартире с мусором
Появилось видео из утопающей в грязи квартиры девочки-маугли
В Москве спасли девочку-маугли со вросшим в кожу крестиком
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:02Сегодня

«Нормальные люди не улыбаются во время секса»

Создатель первого российского порно — о лазейках в законе, обысках и смерти секс-индустрии
13:43Сегодня

Российские подростки избежали тюрьмы за нападения на иностранцев в метро

17:15Сегодня

Устроившего резню и поджог в российской школе подростка признали невменяемым

16:17Сегодня

Раскрыта тайна гибели авторитета Жданчика

Силовые структуры00:01 8 марта

Царица воров

Эта женщина стала легендой преступной России. Ее гениальные кражи восхищают до сих пор
10:41Сегодня

Силовики нагрянули на московские рынки с рейдами

15:03Сегодня

Российские полицейские устроили пьяный дебош и попали на видео

14:40Сегодня

Казахский киллер 18 лет скрывался от Интерпола и попался в Москве

Силовые структуры00:0115 января

Проводили по-королевски

На похороны авторитетов в России собираются целые города. Чем они это заслужили?
19:07 8 марта

Задержан уволенный со скандалом топ-менеджер «Росгеологии»

12:20Сегодня

Новые пытки в ярославской колонии попали на видео

13:18Сегодня

Российский врач оказалась наркокурьером

Россия
«Задолбать и отбить желание брать ребенка»
В России может появиться еще один «закон Димы Яковлева». Но уже для россиян
«Все делалось на моих глазах — с нуля и в сжатый срок»
Он создал электронную очередь в детсады и верит во всесилие российских технологий
«Феминистками не рождаются»
Краткий гид по современному феминизму в России
Устроившего взрыв в жилом доме россиянина отправили в психбольницу
Малоимущие пенсионеры ответили назвавшему их «тунеядцами и алкашами» депутату
Мать объяснила нахождение девочки-маугли одной в квартире с мусором
Российские врачи объявили о скорой массовой забастовке
Все материалы
Мир
Дети социализма
Венесуэла отобрала у них еду и надежду на счастье. Теперь они выживают на улицах
Южная Корея отказалась заправлять российский сухогруз
США начали изучать создание запрещенных ракет
Найдены черные ящики рухнувшего в Африке самолета
Обвиненную в убийстве брата Ким Чен Ына отпустили на свободу
«Расизм, нацисты и бандитский разгул»
 
Владимир Путин и Синдзо Абэ«Отдадите Курилы — получите изоляцию»
Россия хочет поучаствовать в разделе Азии. Но конкуренция с Японией и Китаем будет жесткой
Все материалы
Бывший СССР
Эльфы против троллей
Прибалтику атакуют кремлевские боты. Их сдерживают «стражи» и украинские легионеры
An Azeri helps his compatriot, injured during the recent fighting with Armenians, to get the helicopter in the town of Fizully (20 mk. from Iran border) August 7. About 12 percent of Azerbaijan's territories, including Nagorno-Karabakh, is under Armenian occupation - PBEAHUNJNDC«Азербайджанцы думали, что с нами можно шутить»
Войсковая операция или геноцид. Что известно о самом страшном эпизоде карабахской войны
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Порошенко захотел способных поражать цели «далеко в тылу противника» ракет
Латвия возвела забор с колючей проволокой на границе с Россией
Ранившего российского военнослужащего жителя задержали в Армении
Подвергающийся нападкам радикалов Порошенко нашел новое предвыборное обещание
Все материалы
Экономика
Здоровое падение
Почему экономические кризисы спасают миллионы жизней, но из-за них умирает так много людей
Дурные деньги
Марихуана поднимет экономику Европы. Она поможет развитию технологий и принесет миллиарды
Чужое колесо фортуны
Над отечественным вагоностроением нависла угроза
Американский газ оказался не нужен Европе
Двойная переплата за ЖКХ оказалась нормой для россиян
Tesla снова подорожает
Россиянам станет проще расплачиваться картами
Все материалы
Силовые структуры
«Нормальные люди не улыбаются во время секса»
Создатель первого российского порно — о лазейках в законе, обысках и смерти секс-индустрии
Царица воров
Эта женщина стала легендой преступной России. Ее гениальные кражи восхищают до сих пор
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Российские подростки избежали тюрьмы за нападения на иностранцев в метро
Раскрыта тайна гибели авторитета Жданчика
Силовики нагрянули на московские рынки с рейдами
Казахский киллер 18 лет скрывался от Интерпола и попался в Москве
Все материалы
Наука и техника
«Депортация этого народа превратилась в бойню»
Китайцы сто лет назад резали русских и американцев. Теперь об этом стараются не вспоминать
«Все произошло так внезапно»
Как в НАСА допустили самую страшную катастрофу в истории космонавтики
Рогатые тоже плачут
Как переломить демону хребет мотоциклом: Devil May Cry 5
Шойгу похвалил разогнанных Сердюковым бюрократов
Илон Маск отвел Украине главную роль в космонавтике СССР
Раскрыты главные причины преждевременного старения мозга
Ведомый напарник F-22 и F-35 впервые взлетел
Все материалы
Спорт
Хабиб Нурмагомедов и Али Абдель-АзизПреступления Аладдина
У менеджера Нурмагомедова скверный характер. А в его прошлом нашли ложь, ФБР и террористов
«Реал» вернет Зидана
Александр Емельяненко обратился ко всем не любящим его людям
Хоккеист Панарин выступил против российских властей
Российских легкоатлетов вновь оставили без флага
Черчесов назвал состав сборной России на матчи отбора на Евро-2020
«Так меня сделали изгоем»
Он вывел сборную СССР на чемпионат мира, но решил бороться за правду и стал врагом народа
Все материалы
Культура
«Все попробовали героин, а потом начали умирать»
Группа «Лава» о том, почему культура 90-х вернулась в Россию
Люсьен Фрейд «Девушка с белой собакой», 1950-1951 гг.Цветное месиво и разорванный рот
Эти художники увидели в человеческом теле искореженную войной плоть
«Фельдшеры не узнали ее»
Смерть принцессы Дианы глазами судмедэксперта
Фильм «Капитан Марвел» о самой сильной женщине показал рекордные сборы
У повредившего картину Репина вандала потребуют 20 миллионов рублей
Российский мультфильм провалился в прокате из-за бойкота кинотеатров
Звезда «Игры престолов» вступилась за голых коллег
Все материалы
Интернет и СМИ
Забытая жестокость
Боль и радость, страх и отчаяние на снимках лучших фотографов мира
Прощай, оружие!
Легендарный фотограф ненавидел войну и показал ее худшую сторону
PHOTO: SIPA PRESS/EAST NEWS (L-R)Stefano Gabbana, Carine Roitfeld (Vogue France), Christian Audigier and Eva Herzigova at the 51th birthday party of Christian Audigie at the VIP Room in Cannes. Cannes, FRANCE -21/05/2009/0905221610Королева порношика
Хрупкая женщина с русскими корнями ворвалась в мир моды и перевернула его
Раскрыта стратегия российских троллей на следующих выборах президента США
Отстраненный за домогательства главред «Медузы» снова возглавил редакцию
В еще не родившемся ребенке разглядели владыку ситхов
Рассказ девушки о «правильном» равноправии полов разъярил мужчин
Все материалы
Ценности
«Я занималась феминизмом еще до того, как это стало модно»
Ксения Собчак зарабатывает миллионы, защищает женщин и прощает долги
Март-объект
Как потратиться на женский праздник и не пожалеть об этом
Райский сад, Хищник и прощание с Лагерфельдом
Главные события Недели моды в Париже
Определена лучшая машина для России
Сергея Зверева вызвали в полицию за одиночный митинг на Красной площади
Британские покупатели заставили продавцов избавиться от одежды с русским матом
Легендарный бренд перестанет выпускать модную одежду
Все материалы
Путешествия
«Вода поднимется по пояс, унося в море крыс»
Боль в суставах, летучие мыши и тупики. Как на самом деле живут венецианцы
«Выпиваем шнапса и летим по темному склону»
Ешь, пей и катайся. Зачем ехать в Тироль
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
Российский самолет экстренно посадили из-за записки о бомбе
Россияне сняли себя на видео перед гибелью в авиакатастрофе
Пассажир опоздал на рейс и избежал гибели на разбившемся «Боинге»
Десятки пассажиров пострадали из-за мощной турбулентности
Все материалы
Из жизни
Мэри, которая ушла
Муж утверждал, что жена бросила его и исчезла. 54 года спустя ее тело нашли в его дворе
«Я зарабатывала проституцией, чтобы хоть как-то выжить»
Их насилуют, убивают и травят. На стороне трансгендеров — закон, но не фавелы
«Я просто старик, который ходит в тренажерный зал»
Эти люди выглядят вдвое моложе своих лет и готовы делиться секретами вечной красоты
Одноглазая собака удочерила осиротевшую обезьяну
Четырехлетнюю девочку признали одним из самых юных вундеркиндов мира
Пенсионер разработал систему беспроигрышных ставок и был изгнан букмекерами
Крысу застукали за воровством бриллиантов
Все материалы
Agera, подвинься!
На какие ухищрения пойдет Koenigsegg Jesko, чтобы превзойти своего предшественника
Женева-2019: экзотика
Все странное и удивительное с Женевского автосалона
Женева-2019: концепт-кары
Машины из будущего на женевском автосалоне
Женева-2019: суперкары
Самые быстрые и громкие (в прямом смысле слова) новинки самого важного автосалона года
Названы самые угоняемые автомобили России
Стали известны российские цены на обновленный Hyundai Elantra
Toyota отправит на Луну собственный луноход
Все материалы
Дом
«Мама льет ему в уши, а он все слушает»
Родители решили помочь молодой паре с жильем. Это решение изменило всем жизнь
Деловые такие
Жилье в дорогих новостройках резко подешевело. И это еще не конец
Никого нет дома
Этот фотограф знает, как одиночество выглядит со стороны
Названы лучшие города России для заработка на жилье
Назван комфортный для обслуживания ипотеки заработок
Российского актера обманом лишили квартиры и выставили на улицу
России пообещали большой строительный провал
Все материалы