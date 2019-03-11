Мать объяснила нахождение девочки-маугли одной в квартире с мусором

Мать пятилетней девочки, которая предположительно провела несколько дней одна в заваленной мусором квартире на Ленинградском шоссе в Москве, объяснила, почему оставила дочь в антисанитарии и без присмотра, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Во время допроса задержанная женщина сказала, что воспитывает ребенка одна и вынуждена оставлять ее «на непродолжительное время», чтобы ходить на работу и по делам. Также, по ее словам, у нее долги по кредиту и по коммунальным платежам, поэтому она хотела продать квартиру и временно жить со знакомым до тех пор, пока не приобретет новое жилье.

«Эти сведения будут тщательно изучены следователями, в том числе на предмет того, могло ли желание выгодно продать жилплощадь послужить причиной противоправных действий матери, а также ее знакомого в отношении ребенка», — говорится в сообщении.

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Ранее источник РИА Новости в медицинских кругах утверждал, что родительница нигде не работает. По информации агентства, на теле ее дочери обнаружены следы жестокого обращения, у нее отит и вросший в шею крестик на веревке.

Сейчас девочка в больнице, ее лечат от нескольких заболеваний. Каких, не уточняется. По словам уполномоченной по правам ребенка Анны Кузнецовой, у малышки нет истощения, но она не говорит, и ее поведение сильно отличается от поведения других детей. Например, ребенок сначала нюхает фрукты и другие продукты, и уже потом берет их в руки. Также она боится воды и оставаться одной, поэтому с ней всегда находится медперсонал. Девочка не приучена спать в кровати и ходить в туалет, не умеет одеваться и умываться. С 2015 года ее не водили ко врачам, до этого проблем с развитием у нее не наблюдалось.

О том, что в одной из московских квартиры нашли девочку-маугли, стало известно 10 марта. Соседи вызвали полицейских после того, как малышка долго плакала и кричала за дверью. Когда жилище вскрыли, оказалось, что внутри полная антисанитария, весь пол завален горами хлама и мусора, по кукне летают мухи, часть мебели сломана, окна и обои перемазаны грязью.

По информации Следственного комитета, соседи не раз вызывали правоохранителей, но те до последнего момента ничего не делали. По неподтвержденной информации, консьерж подъезда настаивал на вскрытии евартиры, и за это ему поступали угрозы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК). В отношении полицейских проводится проверка.

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