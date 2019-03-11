Власти отреагировали на ситуацию со спасенной девочкой-маугли

Уполномоченная по правам ребенка России Анна Кузнецова выясняет все обстоятельства инцидента с пятилетней девочкой, которую спасли из квартиры в доме на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом говорится на странице Института детских омбудсменов в Facebook.

Отмечается, что в настоящий момент малышка находится в больнице. По информации ведомства, ребенку оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее 10 марта следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео из московской квартиры, откуда изъяли пятилетнюю девочку, которая страдает от истощения и не умеет говорить.

Мать ребенка задержана. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». По предварительной информации, у ребенка есть признаки анорексии, на ее теле нашли вросший в кожу нательный крестик. Девочка не умеет разговаривать, одеваться, умываться и ходить в туалет.

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