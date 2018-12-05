Российский отшельник вырос в землянке, приехал в Москву и набрал кредитов

Алтайский «маугли» Оджан Наумкин, который до 21 года жил в с родителями-эзотериками в таежной землянке, переехал в Москву, стал официантом и пытается расплатиться по кредиту. Сюжет о нем снят телеканалом «Катунь 24» и опубликован в группе Barnaul22 во «ВКонтакте».

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Молодой человек рассказал, что, уехав из дома, сначала получил документы, сдал экзамены за первые четыре класса школы и взял кредит на открытие небольшого кафе по продаже чая из алтайских трав в Белокурихе. Когда бизнес прогорел, Наумкин уехал сначала в Новосибирск, а потом в столицу, где для жизни снова пришлось брать в долг. Сейчас, по его словам, ему осталось выплатить банку чуть больше 100 тысяч рублей. На работе он получает примерно 60 тысяч в месяц, за аренду комнаты отдает чуть больше десяти тысяч, остальное уходит на кредит и бытовые расходы. Подрабатывает, продавая чай и свои картины в интернете. В будущем надеется продолжить жизнь в Москве, заниматься творчеством и начать бизнес.

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