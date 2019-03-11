Стало известно о состоянии спасенной из московской квартиры девочки-маугли

Вызволенная из захламленной московской квартиры пятилетняя девочка не разговаривает, врачи оценивают ее состояние как средне-тяжелое, сообщила уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова, передает ТАСС.

По словам обмудсмена, которая посетила ребенка в больнице, малышка не истощена и «достаточно упитанная». Ее поведение сильно отличается от других детей, например, сначала она нюхает еду, а уже потом берет ее в руки. Также девочка боится воды и оставаться одна, с ней все время находится кто-то из медперсонала, и не приучена спать на кровати. Ранее сообщалось, что она не умеет одеваться, умываться и ходить в туалет.

Заведующая поликлиникой рассказала Кузнецовой, что ребенок регулярно наблюдался у них до 2015 года, его развитие на тот момент соответствовало возрасту. Ведение детской медкарты по месту жительства прекратилось после того, как мать сказала, что они переезжают. В другом месте женщина не поставила дочь на медицинский учет.

Сейчас врачи лечат малышку от нескольких заболеваний. Каких, не уточняется. «Доктора дают хорошие прогнозы, поэтому будем надеяться, что в части здоровья с ребенком будет все хорошо», — добавила омбудсмен.

По информации РИА Новости, на теле девочки обнаружены следы жестокого обращения. Также у нее отит и вросший в кожу шеи нательный крест.

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Пятилетнюю девочку-маугли обнаружили спасатели и полицейские, которые вскрыли дверь квартиры в одном из домов на Ленинградском шоссе в Москве. Вызов поступил от соседей — малышка долго плакала и кричала в закрытой квартире. Предположительно, она провела в одиночестве несколько дней. Когда взрослые попали внутрь, оказалось, что все помещения завалены горами мусора, часть мебели сломана, стены и окна измазаны грязью.

Родительница девочки задержана, ее допрашивают. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК). По предварительным данным, женщина нигде не работает.

Следственный комитет также проверит действия полицейских, которые не хотели вскрывать квартиру с плачущим ребенком. По информации ведомства, сотрудники регулярно выезжали на вызовы соседей, но никаких действий не предпринимали. «Лишь одна сотрудница полиции настояла на том, чтобы сотрудники МЧС вскрыли квартиру», — отметили в СК. Также проводится проверка информации о том, что консьерж подъезда настаивал на вскрытии замков, за что ему поступали угрозы.

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