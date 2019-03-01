Российские врачи освободили задержанную за смерть девочки в Кирове коллегу

В Кирове освобождена заведующая поликлиникой Тамара Пермякова, которую следователи заподозрили в халатности после гибели от обезвоживания запертого матерью ребенка. Об этом сообщили редакции «Ленты.ру» в Национальной медицинской палате (НМП) в пятницу, 1 марта.

Решение было принято по срочному ходатайству руководства палаты перед следствием.

«Мы благодарны СК РФ за содействие в моментальном освобождении заведующей поликлиникой в городе Кирове», — заявил президент НМП Леонид Рошаль.

Пермякову задержали 27 февраля. По версии следствия, из-за отсутствие контроля со стороны сотрудников поликлиники ребенок долгое время жил в антисанитарных условиях, голодал и не получал необходимых лекарств.

В НМП рассказали, что девочку до 8 месяцев регулярно осматривал педиатр. С 9 месяцев родители перестали приходить на прием и обращаться за медпомощью. Четыре раза к ним домой безуспешно пыталась попасть участковая медсестра. На телефонные звонки семья не отвечала. Последняя попытка выйти на связь закончилась тем, что женщина, представившаяся бабушкой ребенка, по домофону рассказала медикам, что ребенок с матерью больше здесь не проживают.

В настоящее время, уголовное дело о халатности при исполнении должностных обязанностей расследуется в отношении неустановленного лица.

Ранее сообщалось, что 20 февраля в кировской квартире было найдено тело ребенка, скончавшегося от обезвоживания. Дома его оставила 21-летняя мать. Перед уходом она перекрыла воду и оставила девочку одну почти на неделю. Женщине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью. Она находится под стражей.

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