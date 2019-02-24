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Трехлетняя девочка умерла от жажды из-за графика матери и бабушки

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Трехлетняя девочка, умершая от обезвоживания в пустом доме в Кирове, скончалась из-за того, что мать и бабушка не договорились, кто будет сидеть с ребенком. Каждая из женщин думала, что с ребенком сидит другая, пишет «Московский комсомолец».

Издание отмечает, что мать не считает себя виновной в случившемся. Правозащитник Ярослав Михайлов пояснил газете, что в поведении пенсионерки «есть некие странности, собственно, как и у ее дочери». В день рождения дочери мать, находясь в неустановленном месте, поздравляла малышку с праздником в соцсетях.

Соседи рассказали журналистам, что ребенок часто оставался дома один, порой на срок до трех суток. По их словам, участковый был в курсе этой ситуации, но не принимал мер. Также девочка не наблюдалась у педиатра.

Тело ребенка было найдено 20 февраля. Мать оставила трехлетнюю дочь одну дома почти на неделю, в результате девочка умерла от жажды. Ее тело нашла бабушка, которая пришла поздравить внучку с днем рождения.

Матери предъявили обвинение в убийстве малолетнего с особой жестокостью (пункты «в», «д» часть 2 статьи 105 УК). Она задержана, 22 февраля ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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Предыстория: Трехлетняя девочка осталась одна дома на неделю и умерла
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