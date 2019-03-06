Россиянин пролез на железнодорожную платформу с коляской и прослыл «папой года»

Видео: Правдивый Калужский-Регион / vk.com

В Обнинске Калужской области молодой человек с детской коляской решил сэкономить на проезде на электричке и пролез на платформу через перекрытия и железнодорожные пути. Видеозапись с подписью «Папа года» опубликована в группе «Правдивый Калужский-Регион» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как мужчина идет вдоль путей с коляской, подходит к краю платформы, забирается на нее, держась за сетку-рабицу, а затем затягивает наверх коляску. Был ли в ней ребенок, неизвестно.

Позднее видео появилось в Twitter телеканала НТВ. В комментариях пользователи соцсети осудили молодого отца за то, что он пожалел 100 рублей и подверг ребенка опасности.

Один из комментаторов предположил, что поведение молодого человека отражает суть социального неравенства в России. «Может, это потому, что проезд в электричках ну очень дорогой, а зарплаты в стране смехотворны. Ну, если не брать в расчет чиновников и топ-менеджеров госкорпораций», — написал он.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!