Безбилетник ранил двоих контролеров в столичном метро

Неизвестный мужчина ранил ножом сотрудника столичного метро в поезде между станциями «Текстильщики» и «Кузьминки». Об этом в пятницу, 22 февраля, «Ленте.ру» сообщил пресс-секретарь УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.

По его словам, неизвестный без билета прошел турникеты в вестибюле станции «Текстильщики» на Таганско-Краснопресненской линии, после чего был остановлен двумя контролерами для проверки проездного и документов. Услышав просьбу, пассажир оттолкнул одного из них и побежал в сторону поезда.

«Сотрудники последовали за безбилетником в вагон. Во время движения нарушитель нанес одному из них колото-резаное ранение в грудь предметом, внешне напоминающем нож, а затем вышел на станции «Кузьминки» и скрылся с места происшествия» — сказал Мышляев.

Между тем, по словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, в результате действий нападавшего пострадали два контролера. Один из них был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского, а второй получил незначительные ножевые ранения и отказался от госпитализации. В настоящее время ведутся мероприятия по установлению личности подозреваемого.

8 июня 2018 сообщалось, что житель Санкт-Петербурга угрожал ножом пассажирам метро, в связи с чем машинисту пришлось заблокировать людей в вагонах поезда. Через пару минут дебошира задержали сотрудники полиции.

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