В Москве на 17 лет осудили мужчину за поножовщину в метро

Суд в Москве вынес приговор 25-летнему Евгению Соколову, который в феврале 2016 года напал с ножом на троих человек в возле станции метро «Перово»; осужденный получил 17 лет лишения свободы в колонии строго режима. Об этом во вторник, 12 сентября, «Ленте.ру» сообщила Юлия Иванова, официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР).

По ее словам, Соколов не признал свою вину, но был признан виновным по части 3 статьи 30, пунктам «а» и «и» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, из хулиганских побуждений»), пункту «и» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное из хулиганских побуждений») и пункту «а» части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений»).

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«Следствием и судом установлено, что в ночь на 14 февраля 2016 года Соколов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в вагоне электропоезда во время остановки на станции метро "Добрынинская" кольцевой линии Московского метрополитена с целью убийства из хулиганских побуждений напал на одного из пассажиров», — рассказала представитель СКР.

Осужденный нанес потерпевшему удар ножом в поясничную область — однако тот сумел покинуть вагон. По версии следствия, той же ночью в районе метро «Перово» Соколов в ходе ссоры с двумя незнакомыми мужчинами нанес им удары ножом в область жизненно важных органов.

От полученных ран один из потерпевших скончался на месте происшествия, второй был госпитализирован.