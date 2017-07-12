Прокуратура Ульяновска разберется с детской поножовщиной в песочнице

Прокуратура Ульяновска проводит проверку по сообщениям СМИ о конфликте двух малолетних, закончившемся поножовщиной. Об этом в среду, 12 июля, сообщили в пресс-службе областного ведомства.

По данным прокуратуры, 28 июня в больницу был доставлен ребенок, который пояснил, что колотое ранение ему причинил другой мальчик в ходе ссоры в песочнице возле одного из домов по улице 40 лет Победы.

Прокуроры намерены выяснить условия и обстоятельства, способствовавшие инциденту.

Пострадавший — семилетний ребенок, которого ударил в грудь ножом 10-летний мальчик, написал на своей странице в Facebook ульяновский блогер Алексей Мараховец.

«Как водится, что-то не поделил с другим мальчиком 10 лет. Тот, недолго думая, достал самодельный нож и нанес удар в область сердца нашему одногруппнику. Нож был короткий, поэтому все обошлось неглубоким порезом. Мать раненого ребенка пошла к родителям агрессора. Там многодетная семья. Муж на претензию ответил: "Ну что тут такого? Он же не большой нож достал"...», — говорится в посте.

Мать пострадавшего обратилась с заявлением в полицию, но «там ей сказали, что ничего сделать не могут, потому что семья многодетная и малообеспеченная». Кроме того, в правоохранительных органах женщине сообщили, что 10-летний мальчик стоит на учете за воровство.

В городском управлении МВД при этом подтвердили начало расследования, пишет «Ульяновская правда».

«Когда обвиняется ребенок, расследование будет очень строгим. В отношении несовершеннолетнего ничего сделать невозможно. Но если родителей многократно привлекали к административной ответственности за несоблюдение родительских прав, то полиция совместно с комиссией по делам несовершеннолетних может выходить на лишение родительских прав, если есть на это основания», — заявила изданию представитель полиции Ольга Богатова.