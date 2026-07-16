Стала известна судьба тренера сборной Англии после поражения в полуфинале ЧМ-2026

Daily Mail: Томас Тухель сохранит пост главного тренера сборной Англии

Стала известна судьба главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля после поражения команды от Аргентины в полуфинале чемпионата мира-2026. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, специалист сохранит свой пост. Руководство Футбольной ассоциации Англии сохраняет доверие к Тухелю вне зависимости от того, попадет ли команда в призы на мундиале.

Ранее сборная Англии со счетом 1:2 проиграла Аргентине в полуфинале чемпионата мира. В матче за третье место англичане 19 июля встретятся с Францией.

Тухель тренирует сборную Англии с января 2025 года. До этого специалист работал в «Баварии», «Челси», ПСЖ и дортмундской «Боруссии».