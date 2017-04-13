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В якутской школе мужчина напал с ножом на старшеклассника

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Житель якутского села Аргас напал с канцелярским ножом на ученика 10 класса в местной школе. Пострадавший получил резаную рану шеи. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета (СК) по республике.

Конфликт между мальчиком и 18-летним нападавшим, который пришел в школу пьяным, произошел в среду во время уроков. Молодой человек ударил ученика ножом во время ссоры и скрылся. Мальчик обратился в медучреждение, где ему была оказана необходимая помощь, после чего раненого отправили на амбулаторное лечение, сообщается на сайте Следственного управления.

Проводится проверка по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 — частью 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

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