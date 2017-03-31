В Дагестане неизвестные напали на детский сад

Неизвестные в масках попытались поджечь детский сад в Махачкале. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел рано утром в пятницу, 31 марта. По данным газеты, трое мужчин ворвались в здание, ударили ножом охранника, а после собрали в кучу полотенца и простыни и подожгли. Огонь не разгорелся, и тогда преступники скрылись с места происшествия.

Охраннику оказана медицинская помощь. Кроме него, никто не пострадал: в момент происшествия детей и воспитателей в дошкольном учреждении еще не было.

Причины, побудившие неизвестных ворваться в детский сад, выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В начале нынешнего года неизвестный 41-летний мужчина в Китае проник в детский сад, где набросился на воспитанников с ножом. 11 пострадавшим была оказана медицинская помощь.

11 января сообщалось, что сотрудник Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю спас из пожара в частном детском саду региона шесть детей.