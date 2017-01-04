В Китае мужчина с ножом напал на детский сад

В Китае неизвестный проник на территорию детского сада в городе Пинсян (Гуанси-Чжуанский автономный район КНР) и набросился с ножом на детей. Об этом со ссылкой на Центральное телевидение страны в среду, 4 января, сообщает CNN.

Материалы по теме Русские за Китайской стеной Жизнь иностранцев в КНР все сложнее, но возвращаться домой они не хотят

В результате нападения 11 воспитанников учреждения получили ранения и были госпитализированы. По данным полиции, их жизням ничто не угрожает.

Неизвестный, который проник на территорию сада через забор, схвачен. О мотивах 41-летнего мужчины ничего не известно.

В ноябре 2016 года в городе Ханьчжун (северо-запад Китая) мужчина с ножом напал на учеников начальной школы. Девять детей получили ранения.