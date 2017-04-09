Неизвестный напал с ножом на курсантку МВД в Москве

Московская полиция ищет мужчину, напавшего с ножом на курсантку МВД в центре столицы. Об этом сообщили «Интерфакс» в воскресенье, 9 апреля, в пресс-службе московского управления МВД.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Принимаются меры к розыску злоумышленника.

В пресс-службе Московского университета МВД подтвердили факт получения ножевого ранения курсанткой первого курса.

По предварительным данным, на девушку напал неизвестный днем 9 апреля по адресу Петроверигский переулок, дом 3. Ударив ее ножом, неизвестный скрылся, сообщил агентству информированный источник.По его словам, пострадавшая госпитализирована в НИИ имени Склифосовского в состоянии средней тяжести.