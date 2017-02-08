Несовершеннолетняя москвичка отбилась от украинского дизайнера с ножом

Следственный комитет возбудил уголовное дело о разбое после нападения на несовершеннолетнюю девочку в одном из домов по Балаклавскому проспекту в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства в среду, 8 февраля.

Инцидент произошел в лифте утром 7 февраля. По версии следствия, подозреваемый, демонстрируя нож, обыскал карманы куртки 17-летней. После этого лифт остановился на этаже, и она смогла убежать. В настоящее время задержано лицо, которое проверяется на причастность к совершенному преступлению.

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, напавший работает дизайнером и приехал в столицу из одной из стран СНГ. По данным ТАСС, он украинец.

1 февраля омские полицейские освободили взятую в заложники девочку-подростка. В частный дом, где находились 13-летняя и ее бабушка, ворвался неизвестный мужчина. Пожилой женщине удалось выбежать на улицу, несовершеннолетняя была захвачена в заложники. Угрожая ножом, злоумышленник требовал передать ему наркотики.