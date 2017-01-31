В Забайкалье двух братьев заподозрили в убийстве школьницы

В Забайкальском крае задержали двух несовершеннолетних братьев, подозреваемых в убийстве 15-летней девушки в городе Хилок. Об этом во вторник, 31 января, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Двое подростков 15 и 17 лет на допросах частично признались в совершении преступления. Но пока они не смогли объяснить мотив своего поступка, сообщил официальный представитель забайкальского управления Егор Марков, отмечает РИА Новости. По его словам, задержанные являются двоюродными братьями, один из них — одноклассник убитой.

Проведены обыски по местам жительства подозреваемых, у них изъята одежда и другие образцы, по которым назначены судебные экспертизы. Все следственные действия проводились в присутствии законных представителей, педагогов и психологов.

Следствием установлено, что братья пригласили девушку прогуляться и на окраине города нанесли ей не менее 15 ударов ножом. От полученных травм девушка скончалась на месте.

В среду, 1 февраля, следователи планируют предъявить подозреваемым обвинение в убийстве, а также обратиться в суд с ходатайством о заключении их под стражу.

Тело 15-летней девушки с признаками насильственной смерти было обнаружено вечером 30 января на окраине города.

