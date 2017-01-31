Силовые структуры
 
Хотите видеть только хорошие новости?

В Забайкалье двух братьев заподозрили в убийстве школьницы

Перейти в «Мою Ленту»

В Забайкальском крае задержали двух несовершеннолетних братьев, подозреваемых в убийстве 15-летней девушки в городе Хилок. Об этом во вторник, 31 января, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Двое подростков 15 и 17 лет на допросах частично признались в совершении преступления. Но пока они не смогли объяснить мотив своего поступка, сообщил официальный представитель забайкальского управления Егор Марков, отмечает РИА Новости. По его словам, задержанные являются двоюродными братьями, один из них — одноклассник убитой.

Проведены обыски по местам жительства подозреваемых, у них изъята одежда и другие образцы, по которым назначены судебные экспертизы. Все следственные действия проводились в присутствии законных представителей, педагогов и психологов.

Следствием установлено, что братья пригласили девушку прогуляться и на окраине города нанесли ей не менее 15 ударов ножом. От полученных травм девушка скончалась на месте.

В среду, 1 февраля, следователи планируют предъявить подозреваемым обвинение в убийстве, а также обратиться в суд с ходатайством о заключении их под стражу.

Тело 15-летней девушки с признаками насильственной смерти было обнаружено вечером 30 января на окраине города.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Нижегородскую школьницу спасли из плена в Дагестане
Уголовное дело возбудили после исчезновения 12-летней девочки в Новокузнецке
Подозреваемый в убийстве 12-летней школьницы признал вину
Последние новости
Арестованных офицеров ФСБ обвинили в сотрудничестве с ЦРУ
Найдены доказательства голографической Вселенной
В Забайкалье двух братьев заподозрили в убийстве школьницы
Москвич обстрелял компанию подростков за слишком громкую музыку
Названы 20 лучших пляжных направлений мира
Российская продовольственная инфляция в 3,5 раза обогнала европейскую
Соцсети насмешило объявление о продаже свадебного платья с козлом вместо жениха
Другие материалы рубрики
00:10 Сегодня
March 4, 2015 - Srinagar, Kashmir - SRINAGAR, INDIAN ADMINISTERED KASHMIR, INDIA - MARCH 04: A recruits of Indian armys soldier from Kashmir arrange INSAS (Indian Small Arms System) rifles after his passing out parade at Rangreth in a garrison on March

Стреляющие неудачники

Пять худших автоматов ХХ века по версии «Ленты.ру»
15:16 Сегодня

Российские таможенники задержали гражданина Молдавии с 32 грудными имплантами

16:15 Сегодня

Появилось видео задержания в Москве похитителей людей

12:07 30 января 2017

Тамбовских школьников заподозрили в поджоге железнодорожной станции

00:09 Сегодня
Убийца Мурат Агджаров (справа) и следователь Александр Страмцов (слева) во время следственных действий

Воскресшая

Как в Рязани погребенная заживо спаслась от своих палачей-наркоплантаторов
16:56 Сегодня

Бывший сотрудник военного НИИ осужден за хищение радиодеталей на 40 миллионов

15:57 Сегодня

СК возбудил уголовное дело после артобстрела Донецка и Макеевки

17:05 27 января 2017

Источник раскрыл дату возвращения «Адмирала Кузнецова» в Россию

00:07 28 января 2017

В очереди за льготами на Ил-96

Перейдут ли российские авиакомпании на отечественную авиатехнику
16:05 Сегодня

В Красноярске началось расследование смерти мужчины от подаренного родными виски

15:28 Сегодня

Руководители московского фитнес-клуба получили условный срок за гибель мальчика

16:30 27 января 2017

Центр реабилитации воинов-интернационалистов сообщил об обысках

Россия
ЦУМ, 1950 год«Подчеркнуть некрестьянские манеры»
Какой была роскошь в СССР и как менялось отношение к ней
«Изъятие ребенка — самая травматичная для него ситуация»
Кто, за что и на каких основаниях может разлучить детей и родителей
Российский сенатор указал на главного спонсора «самостийных отрядов» в Донбассе
В Санкт-Петербурге задумали провести многотысячный марш атеистов
Евгений Хорошевцев«В Кремле меня все зовут "дядей Женей"»
Диктор Евгений Хорошевцев рассказал «Ленте.ру» о работе с президентом
Россияне назвали самые влиятельные властные структуры в стране
В РПЦ пригрозили вывести на улицы миллион сторонников передачи Исаакия
Все материалы
Мир
Протестующие против ограничений на въезд мусульман в СШАТише едешь, дальше будешь
Почему антимусульманский указ Трампа вызвал скандал и неразбериху на границе
«Израилю неважно, кто придет к власти в Сирии»
Ирина Звягельская о том, как избрание Трампа отразится на Ближнем Востоке
Господин, неприятный во всех отношениях
Победа Трампа заставила нервничать и Северную Корею, и Южную
В Италии арестовали продававших вертолеты и ПЗРК контрабандистов
Иммигрантов в Бангладеш решили выселить на затапливаемый остров
Папа ФранцискРыцари против папы
Конфликт Мальтийского ордена и Понтифика завершился победой Ватикана
Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент всея османов
Эрдоган на пути к абсолютной власти в Турции
Все материалы
Бывший СССР
«Острее всего реагируют дети»
Что рассказывают жители Донецка об обстрелах и боях в Авдеевке
ДНР и ЛНР призвали Путина, Меркель и Трампа остановить Порошенко
Украинским военным увеличили денежное вознаграждение в разгар боев в Донбассе
Ополченцы насчитали 27 погибших украинских военных при штурме Коминтерново
В Донецке бои под Авдеевкой назвали самыми ожесточенными с августа 2015 года
В ДНР из заблокированной шахты спасли 152 горняка
Украинские силовики обстреляли Ясиноватую из «Градов»
Все материалы
Финансы
Легкая слабость
Как рубль готовят к девальвации
Российская продовольственная инфляция в 3,5 раза обогнала европейскую
Россиян покинула надежда на экономическое процветание
ЦБ понизил официальный доллар
Укрепление рубля на 20 процентов назвали технической коррекцией
Аналитики Bloomberg рассказали о судьбе рубля в случае отмены санкций
«Проблема не в микрозаймах, а в нищете»
Финансовый омбудсмен Павел Медведев о борьбе богатых и бедных россиян с долгами
Все материалы
Бизнес
Залили глаза
О поражении производителей в войне за легальный рынок алкоголя
Пивоварам прописали новую диету
Отрасль приспосабливается к новым правилам игры
Приручить дракона
Особенности цифрового маркетинга в Китае
В Подмосковье обнаружили сырный Ренессанс
Стоимость крупнейших компаний России выросла в полтора раза
«Макдоналдс» начнет использовать только российские продукты
В Подмосковье реконструируют 10 молочных ферм
Все материалы
Силовые структуры
March 4, 2015 - Srinagar, Kashmir - SRINAGAR, INDIAN ADMINISTERED KASHMIR, INDIA - MARCH 04: A recruits of Indian armys soldier from Kashmir arrange INSAS (Indian Small Arms System) rifles after his passing out parade at Rangreth in a garrison on MarchСтреляющие неудачники
Пять худших автоматов ХХ века по версии «Ленты.ру»
Убийца Мурат Агджаров (справа) и следователь Александр Страмцов (слева) во время следственных действийВоскресшая
Как в Рязани погребенная заживо спаслась от своих палачей-наркоплантаторов
В очереди за льготами на Ил-96
Перейдут ли российские авиакомпании на отечественную авиатехнику
Появилось видео задержания в Москве похитителей людей
Бывший сотрудник военного НИИ осужден за хищение радиодеталей на 40 миллионов
СК возбудил уголовное дело после артобстрела Донецка и Макеевки
В Красноярске началось расследование смерти мужчины от подаренного родными виски
Все материалы
Наука и техника
Чуть не лопнуло
Названо неожиданное преимущество высокого кровяного давления
Утонченная резня
Девять неожиданных способов применения бензопилы
Запуск Atlas V«Без России в космос американцы не улетят»
Создатель РД-180 о зависимости США от России и превосходстве в космосе
Илон Маск начал бурить тоннель под Лос-Анджелесом
Найдены доказательства голографической Вселенной
В Денисовой пещере нашли древний гибрид зебры и осла
Установлена причина появления шума в мозге
Все материалы
Спорт
Пролетая над Пхенчханом
Россияне рискуют пропустить вторую Паралимпиаду подряд
Роджер Федерер Это надо видеть
Удар в пах сопернику, песня и поцелуй Федерера и другие моменты Australian Open
Менеджер украл 60 тысяч долларов у чемпиона ОИ и потратил на азартные игры
Отсчитывающие 500 дней до ЧМ-2018 часы в Екатеринбурге сломались через сутки
Олимпийский чемпион Сочи-2014 назвал свою дисквалификацию очередной провокацией
Депутат призвал российских паралимпийцев судиться
Родина проиграла украинке на теннисном турнире
Все материалы
Культура
Кино в эпоху Оруэлла
Русский допинг, осада Алеппо и другие сюжеты фильмов-победителей «Сандэнса»
Телу время
Женский эротизм глазами 17 фотохудожниц
Филип ГлассГласс — алмаз
Композитору-минималисту, автору музыки к «Левиафану» и GTA IV исполняется 80 лет
«Машина времени» отпразднует день рождения в Crocus City Hall
Активисты пообещали сжечь кинотеатры за показ «Матильды» Учителя
Умер вокалист King Crimson и Asia Джон Уэттон
Россия выступит во втором полуфинале «Евровидения-2017»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Криминальную Россию» на экраны привносили
Как американцы создавали российское телевидение
Спасись и сохранись
Богачи набивают бункеры патронами в ожидании конца света
Мем на миллион
Как смешные картинки из интернета торгуются на бирже и становятся новой валютой
Американка нашла в коробке из-под прокатного DVD деньги и записку от незнакомца
Ролик с инаугурации Трампа обнаружили на PornHub
В сети поиздевались над украинским логотипом «Евровидения»
«Ждун» «встретился» с Путиным и стал героем полотен классиков
Все материалы
Ценности
Колье Insolence, ChaumetЗагорелись глаза
Украшения, которые может позволить себе Мелания Трамп
Rolls-Royce выпустил последний Phantom VII
Givenchy выпустил коллекцию одежды с ротвейлерами
Названа дата релиза обновленных кроссовок от Канье Уэста
Longines отметила начало чемпионата мира по горным лыжам в Санкт-Морице
Рискуют все
Люксовая индустрия опасается спада темпов и дефицита коньяка
Topshop подобрал невестам наряды для бюджетной свадьбы
Все материалы
Путешествия
Семья Торли у своего автодомаК черту ваши уроки
Как бросить школу и отправиться в многомесячное путешествие
Стоповер в подарок
Как за те же деньги посетить в два раза больше стран
Названо самое дешевое направление для отдыха россиян в 2017 году
В Крыму назвали стоимость санаторного отдыха летом 2017 года
Минтранс опроверг информацию СМИ о сроках возобновления полетов в Египет
Определены наиболее безопасные для российских туристов страны Европы
Москву признали лидером внутреннего туризма
Все материалы
Из жизни
Игра в имитацию
Самые популярные фотографии Instagram за январь
«Во Франции мы за мультикультурность»
15 фотофактов о новой «Мисс Вселенная» Ирис Миттенар
Помесь шипу с мальтипу
10 новых дизайнерских пород собак и причины их популярности
Принцессы фитнеса
Десять самых тренированных женщин королевской крови
В Австралии начали поиски дельфина в майке
Саудовский принц посадил 80 соколов в салон пассажирского самолета
В США в бойскауты начнут принимать трансгендеров
Все материалы
Тест: серийная машина или старая жестянка?
Непростой тест на знание современных (и не очень) автомобилей
Rolls-Royce выпустил последний «Фантом»
13 машин Шварценеггера
Железные кони «Железного Арни»
В Новосибирске Toyota Land Cruiser 200 протаранил БМП
50 самых продаваемых автомобилей в мире. Пятьдесят!
Самые популярные машины 2016 года на планете Земля
Составлен рейтинг популярности автобрендов по поисковым запросам
7 советских машин из параллельной вселенной
Автомобили СССР, которых не было
Все материалы
«Мы начали решать свои проблемы, как в 90-х»
За потребительские кредиты смогут отбирать квартиры
Развели тут бордель
Экскурсия по самому большому публичному дому Южного полушария
Война дворцам
Каких домов лишились в 2016 году звезды Голливуда
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели вдвое
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
Москве предрекли торговый провал
Все материалы