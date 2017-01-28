Уголовное дело возбудили после исчезновения 12-летней девочки в Новокузнецке

В Новокузнецке (Кемеровская область) возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 12-летней школьницы. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Для расследования произошедшего была создана специальная следственно-оперативная группа во главе с замруководителя управления СКР. «В связи с особой сложностью расследования уголовное дело передано в 1-й отдел по расследованию особо важных дел», — отмечается в сообщении.

Работа по поиску девочки ведется в круглосуточном режиме. На причастность к совершению преступления уже проверено более 300 лиц.

Дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Мать обратилась в полицию с заявлением об исчезновении дочери в ночь на 27 января, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД. Как стало известно, около 19:00 школьница вышла из дома в Актюбинском переулке, чтобы поехать в гости к своей старшей сестре. Она должна была добраться на автобусе до конечной остановки «Абашево», однако по пути пропала. Девочка не выходила на связь с родственниками, а ее телефон оказался отключен.