В СКР обнаружили влияние СМИ на число преступлений против детей

Большие объемы информации о преступлениях в отношении несовершеннолетних, публикуемые в СМИ, провоцируют новые противоправные действия. Такое мнение в пятницу, 3 февраля, высказала руководитель управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СКР Евгения Минаева, передает РИА Новости.

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«Нужно снижать количество информации по лицам, совершившим преступления в отношении несовершеннолетних, в СМИ. Считаем, что это провоцирует новые преступления», — заявила она на заседании в Госдуме рабочей группы по подготовке проекта федерального закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия.

В ноябре 2016 года Следственный комитет обратился к министерству здравоохранения с предложением сообщать сведения о подростках, начавших вести половую жизнь до наступления 16-летнего возраста. В ведомстве надеются таким образом сделать более эффективной работу по предотвращению преступлений сексуального характера.

Евгения Минаева тогда пояснила «Ленте.ру», что большинство преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних остаются безнаказанными из-за их латентности — дети боятся рассказывать о произошедшем. В результате насильники совершают новые нападения.