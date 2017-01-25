Фурсенко задумался о системе выявления педофилов в школах

Помощник президента России Андрей Фурсенко заявил, что в школах должна действовать система предотвращения и выявления случаев педофилии, сообщает ТАСС.

«Это часть общества, это не какие-то клонированные люди, найденные в уникальном месте. Исключить возможность, что среди них найдутся люди с ненормальной психикой, непорядочные, невозможно», — заявил Фурсенко, отметив, что в российских школах работают 1,3 миллиона педагогов.

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23 января была начата доследственная проверка после появления в СМИ информации о насилии над детьми в образовательном учреждении «Лига школ». В публикации утверждалось, что руководители «Лиги школ» на протяжении 25 лет совершали развратные действия в отношении учениц. В 2015 году «Лига школ» была реорганизована и прекратила свое существование.

В сентябре 2016 года после поста журналистки Екатерины Кронгауз в Facebook об интимной связи учителя московской школы №57 Бориса Меерсона со старшеклассницами СКР начал доследственную проверку. После этого в учебном заведении назначили новое руководство. Бывший преподаватель стал фигурантом уголовного дела о развратных действиях в отношении учащегося.