Россия
 
Хотите видеть только хорошие новости?

Фурсенко задумался о системе выявления педофилов в школах

Перейти в «Мою Ленту»
Андрей Фурсенко
Андрей Фурсенко

Помощник президента России Андрей Фурсенко заявил, что в школах должна действовать система предотвращения и выявления случаев педофилии, сообщает ТАСС.

«Это часть общества, это не какие-то клонированные люди, найденные в уникальном месте. Исключить возможность, что среди них найдутся люди с ненормальной психикой, непорядочные, невозможно», — заявил Фурсенко, отметив, что в российских школах работают 1,3 миллиона педагогов.

23 января была начата доследственная проверка после появления в СМИ информации о насилии над детьми в образовательном учреждении «Лига школ». В публикации утверждалось, что руководители «Лиги школ» на протяжении 25 лет совершали развратные действия в отношении учениц. В 2015 году «Лига школ» была реорганизована и прекратила свое существование.

В сентябре 2016 года после поста журналистки Екатерины Кронгауз в Facebook об интимной связи учителя московской школы №57 Бориса Меерсона со старшеклассницами СКР начал доследственную проверку. После этого в учебном заведении назначили новое руководство. Бывший преподаватель стал фигурантом уголовного дела о развратных действиях в отношении учащегося.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ушедшая от эсеров Мизулина предложила сажать педофилов пожизненно
В СК начали проверку по сообщениям СМИ о сексуальных преступлениях в «Лиге школ»
Кузнецова задумалась о запрете для педофилов на работу в детских учреждениях
В московской школе №57 выбрали нового директора
Последние новости
Москва открестилась от «прокремлевских» кандидатов в президенты Украины
Пользователи сети атаковали красноярского двойника Гарри Поттера
Российские банки увеличили прибыль в пять раз
Обнаруженный Bloomberg миллиардер оспорил стоимость своей компании
Немецкая полиция провела спецоперацию против «Граждан рейха»
Тренировочный комплекс для палубной авиации в Ейске сдадут к концу 2017 года
В Кувейте казнили принца-убийцу
Другие материалы рубрики
00:57 24 января 2017

«Горло себе перережу»

Реституция по-ставропольски: как РПЦ выживает из дома семью ветерана
13:49 Сегодня

Бывший ярославский губернатор стал замглавы Минприроды

20:45 24 января 2017

В торговом центре «Рио» в Москве произошел пожар

13:03 Сегодня

80-летняя москвичка в библиотеке украла мобильник у подростка

00:06 Сегодня

«Китайцы многое маскируют»

Почему России нельзя расслабляться на фоне сообщений о ракетах КНР возле границы
19:55 24 января 2017

Компании каршеринга выведут на улицы Москвы до 1,5 тысячи машин

13:05 Сегодня

Москва открестилась от «прокремлевских» кандидатов в президенты Украины

12:50 Сегодня

Песков отказался считать новостью сообщения о прослушке посла России в США

00:08 Сегодня
Сергей Халюта в заповеднике «Херсонес Таврический»

Монастырь раздора

Крымские церковнослужители требуют передать им 24 здания музея «Херсонес»
19:50 24 января 2017

Ликсутов рассказал о разгрузке Кольцевой линии метро благодаря МЦК

13:02 Сегодня

В Кремле прокомментировали декриминализацию домашнего насилия

12:22 Сегодня

Госдума декриминализовала домашнее насилие во втором чтении

Россия
«Горло себе перережу»
Реституция по-ставропольски: как РПЦ выживает из дома семью ветерана
Бывший ярославский губернатор стал замглавы Минприроды
«Китайцы многое маскируют»
Почему России нельзя расслабляться на фоне сообщений о ракетах КНР возле границы
Сергей Халюта в заповеднике «Херсонес Таврический»Монастырь раздора
Крымские церковнослужители требуют передать им 24 здания музея «Херсонес»
Фурсенко задумался о системе выявления педофилов в школах
80-летняя москвичка в библиотеке украла мобильник у подростка
Москва открестилась от «прокремлевских» кандидатов в президенты Украины
Все материалы
Мир
Мигранты во ФранцииЧерным по белому
Коренные жители Франции все чаще оказываются объектами расовой ненависти
Сладкая сила
Завоюют ли российские продукты китайский рынок
«Для Трампа Украина станет инструментом торговли с Москвой»
Ричард Вайц о Китае, России и внешней политике нового американского президента
Трамп пригрозил разобраться с преступностью в Чикаго самостоятельно
Немецкая полиция провела спецоперацию против «Граждан рейха»
Crips на похоронах Туки УильямсаЧерно-красные против черно-синих
Уличная война в Лос-Анджелесе и далее везде
Акция протеста во время инаугурации Дональда ТрампаПрезидент расколотой нации
В каких условиях в Вашингтоне прошла инаугурация Дональда Трампа
Все материалы
Бывший СССР
Ничто не мова
На Украине решили окончательно избавиться от русского языка
Появились подробности избиения студентов в Польше за слова об украинском Львове
Спор о месте на кладбище заставил устыдиться бывшего президента Латвии
Президент Молдавии назвал способ урегулирования приднестровского конфликта
На Украине задумались о переводе алфавита на латиницу
В Польше украинцев избили за слова об украинском Львове
Порошенко отказался общаться с российскими СМИ до «освобождения» Донбасса
Все материалы
Финансы
U.S. President Donald Trump looks up while signing an executive order to advance construction of the Keystone XL pipeline at the White House in Washington January 24, 2017. Антиглобалист номер один
Как Трамп разрушает старую экономическую систему мира
Российские банки увеличили прибыль в пять раз
ФТС заявила о готовности открыть границу для санкционного товара
Греф назвал мошенничеством и пиар-ходом иск против Сбербанка в Нью-Йорке
ЦБ потребовал от Навального извинений или доказательств
Промсвязьбанк прокомментировал поданный против него в США иск
СМИ узнали о планах Трампа разморозить строительство нефтепроводов
Все материалы
Бизнес
Всех посчитают
Чем обернется для бизнеса и покупателей антиконтрафактная маркировка товаров
Ни рыбы, ни мяса
Какие товары и когда продавались в нашей стране по карточкам
Шоколад с проблемами
Почему Порошенко решил продать фабрику Roshen в Липецке
X5 Retail Group вернула лидерство в российской продовольственной рознице
Обнаруженный Bloomberg миллиардер оспорил стоимость своей компании
Компания «САН ИнБев» подала заявку на регистрацию «Шерлока»
Московский арбитраж признал «Яшму» банкротом
Все материалы
Силовые структуры
«5-10 лет назад нам не хватало инженеров»
Кто будет строить флот в России
Наводящие мосты
Инженерные войска отмечают профессиональный праздник
Группа авианосца «Рональд Рейган» вместе с кораблями индийского флота, апрель 2011 годаСеть выходит в океан
Флот, который попытаются продать Трампу
Тренировочный комплекс для палубной авиации в Ейске сдадут к концу 2017 года
Мосгорсуд смягчил наказание студентам-насильникам из МАДИ
Суд Евросоюза счел установленным фактом поставки российского оружия в Донбасс
Сдачу нового фрегата «Адмирал Горшков» в очередной раз перенесли
Все материалы
Наука и техника
Кишки навыпуск
Самая жуткая и кровавая игра современности — обзор Resident Evil 7: Biohazard
Ядерная зима
На ближайшей к Солнцу планете обнаружили железный снег
Новые боги
Создана полусинтетическая форма жизни
Apple разрешила искать потерянные наушники AirPods
Европа показала полет новой тяжелой ракеты Ariane 6
Подводные роботы симулировали морскую жизнь
Роскосмос отзовет все двигатели ракет-носителей «Протон-М»
Все материалы
Спорт
«В результате мирных беспорядков...»
Что рассказала министр спорта Кореи накануне своего ареста
«Некоторые девочки становятся лесбиянками от нечего делать»
Татьяна Локтина — о женском хоккее, драках и соперничестве с мужчинами
Российский биатлонист Логинов выиграл индивидуальную гонку на ЧЕ в Польше
Берни ЭкклстоунЦирк уехал
Почему Берни Экклстоун ушел из «Формулы-1»
Бразилец извинился за призыв лишить сборную России по волейболу золота ОИ-2012
Роналду бросил Lamborghini на трассе из-за боли в запястье
Бой Уайлдера снова отменили из-за найденного у соперника допинга
Все материалы
Культура
Всем черным по серьгам
Главные выводы из списка номинантов на «Оскар-2017»
Капризы нос к носу
Гравюры Гойи и Дали в ГМИИ имени Пушкина
«У нас уже три предложения о ремейке от американцев»
Кто снял первый прибыльный российский фильм года
Полотно Рубенса продали на аукционе за полтора миллиона долларов
В сети появились «честные» постеры номинированных на «Оскар» фильмов
Отец Анджелины Джоли обвинил Майли Сайрус и Шайю ЛаБафа в государственной измене
Белорусский наркоконтроль нашел украденную картину Шишкина
Все материалы
Интернет и СМИ
Мани-мани-мани
Как школьники зарабатывают миллионы прямо на переменах
Кухонный миксер «сбежал» от домохозяйки ради карьеры в Instagram
Цукерберг опроверг домыслы о президентских амбициях
Грэма Филлипса выставили из парламента Великобритании за вопрос об Украине
Хакер предупредил Трампа об опасной уязвимости его Twitter
Американцам рассказали о белорусском ремейке «Теории Большого взрыва»
Теперь марихуановый
Реклама наркотиков стала новым поводом запретить WhatsApp и Telegram
Все материалы
Ценности
Идеальные монстры
Как простой московский парень выбирал Audi на каждый день
Supreme и Louis Vuitton представили чемодан за 68 тысяч долларов
Piquadro предложила поделиться впечатлениями от путешествий
Памела Андерсон пообещала подарить Мелании Трамп российскую шубу из экомеха
Disney выпустил сервиз по мотивам «Красавицы и чудовища»
Пожиратели прекрасного
Зачем европейцы тратят миллионы на старые комиксы и африканский примитив
Audemars Piguet представила золотой скелетон с турбийоном
Все материалы
Путешествия
Райский уголок
Лучшие пляжи мира по версии National Geographic
МадридЧертова дюжина
Россия открыла 13-й по счету национальный туристический офис
Названа самая популярная у туристов страна ЕС
Треть россиян предпочла частые командировки большой зарплате
TripAdvisor определил лучший отель России
Виза в Японию для самостоятельных российских туристов стала бесплатной
Выступавшую против Трампа пассажирку выгнали из самолета
Все материалы
Из жизни
Мел ГибсонПапа смог
Семь богатых и знаменитых многодетных отцов
Феминизм в розовом
#PussyPower: почему протесты в США символизирует вагина
Лица не увидать
Пользовательницы Instagram посвящают аккаунты своим пятым точкам
«Чтобы хорошо жить, деньги и в Азии нужны»
История йогини-вегетарианки из Санкт-Петербурга, перебравшейся на Бали
Жительница Новой Зеландии посвятила 15 лет фитнесу после развода с мужем
Американцы заступились за «едва говорящую по-английски» Меланию Трамп
Художница «превратила» себя в пепельницу ради устрашения курильщиков
Все материалы
Машины-убийцы
5 кинолент, в которых машины убивали все живое
«Лада» вошла в «Топ-20» популярных европейских автобрендов
Самые популярные машины в странах Европы
Какие автомобили покупали европейцы в 2016 году
В Москве появятся 10 тысяч каршеринговых машин
Лё седан
Длительный тест обновленного седана Citroen C4: часть первая
«Форд» огласил мощность мотора нового GT
3 президентских лимузина, никогда не возивших президентов
Президентские автомобили США, СССР и РФ, которые не дождались своих владельцев
Все материалы
«Мы начали решать свои проблемы, как в 90-х»
За потребительские кредиты смогут отбирать квартиры
Развели тут бордель
Экскурсия по самому большому публичному дому Южного полушария
Война дворцам
Каких домов лишились в 2016 году звезды Голливуда
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели вдвое
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
Москве предрекли торговый провал
Все материалы